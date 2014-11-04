《综述》出口下降导致美国贸易逆差扩阔，暗示第三季GDP增幅可能被下修

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* 美国9月贸易逆差扩阔至430.3亿美元
* 出口下降1.5%，进口持平
* 报告预示着第三季GDP增幅可能被下修
路透华盛顿11月4日 - 美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。
美国商务部周二公布的数据显示，9月贸易逆差增长7.6%，至430.3亿美元。经济学家的预估是逆差400亿美元。
“出口活动令人失望，表明美元走强和全球经济疲弱导致美国出口竞争力下降，这已成为对美国经济活动的净拖累，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。
贸易逆差大于政府在计算第三季国内生产总值(GDP)初估值时假设的381亿美元。美国于上周公布第三季GDP数据。
另外，周一公布的另一项数据显示，9月建筑支出减少。
分析师表示，这两项数据暗示，美国政府在本月公布第三季GDP终值时，3.5%的年增幅可能被下调多达0.5个百分点。
据报，贸易活动为GDP贡献了1.32个百分点的增幅。
贸易数据公布后，美国金融市场变化不大。
今日出炉的另一项数据显示，商务部报告9月工厂订单连跌第二个月。不过，国内需求相对强劲，预计将使美国的工厂活动保持稳健增长的势头。
9月出口下降1.5%，至4月以来最低1,955.9亿美元，反应出中国和欧元区等主要出口市场需求转弱，已开始拖累美国经济表现。
周一公布的美国制造业数据显示，一项衡量出口订单增长状况的分项指标回落。这暗示出口可能进一步下滑。
**美元走强**
除全球需求不断放缓外，美元走强也是影响出口表现的因素之一。年内迄今，美元兑主要贸易伙伴国的货币上扬了约4%。
9月出口全面回落，只有食品和饮料的出口逆势增长。
对欧盟的出口9月减少6.5%，对中国的出口下滑3.2%。对日本的出口骤减14.7%。对墨西哥和巴西的出口也有所下降。
9月总体进口持平，石油进口触及2009年11月以来最低水平。国内页岩油开采热潮使美国对海外石油的依赖降低，扶助限制贸易逆差扩阔的幅度。
原油价格回落，9月触及七个月低位，也扶助压低石油进口总值。
不过，消费品和非石油产品的进口触及纪录最高水平。分析师对进口增长停滞感到失望，但对消费品进口猛增感到欣慰，因这表明国内需求仍然强劲。
“美元走强在刺激消费者对海外商品的需求方面作用不大，”BMO Capital Markets驻多伦多的分析师Jennifer Lee表示。
从中国的进口触及历史高位，使具有较高政治敏感性的对华贸易逆差触及356亿美元的创纪录水平。从加拿大的进口也攀升至2008年7月以来最高。(完)
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路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托
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