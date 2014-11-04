《综述》出口下降导致美国贸易逆差扩阔，暗示第三季GDP增幅可能被下修

* 美国9月贸易逆差扩阔至430.3亿美元

* 出口下降1.5%，进口持平

* 报告预示着第三季GDP增幅可能被下修

路透华盛顿11月4日 - 美国9月贸易逆差意外扩阔，因出口触及五个月低位，表明全球需求放缓可能拖累美国第四季经济成长。

美国商务部周二公布的数据显示，9月贸易逆差增长7.6%，至430.3亿美元。经济学家的预估是逆差400亿美元。

“出口活动令人失望，表明美元走强和全球经济疲弱导致美国出口竞争力下降，这已成为对美国经济活动的净拖累，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

贸易逆差大于政府在计算第三季国内生产总值(GDP)初估值时假设的381亿美元。美国于上周公布第三季GDP数据。

另外，周一公布的另一项数据显示，9月建筑支出减少。

分析师表示，这两项数据暗示，美国政府在本月公布第三季GDP终值时，3.5%的年增幅可能被下调多达0.5个百分点。

据报，贸易活动为GDP贡献了1.32个百分点的增幅。

贸易数据公布后，美国金融市场变化不大。

今日出炉的另一项数据显示，商务部报告9月工厂订单连跌第二个月。不过，国内需求相对强劲，预计将使美国的工厂活动保持稳健增长的势头。

9月出口下降1.5%，至4月以来最低1,955.9亿美元，反应出中国和欧元区等主要出口市场需求转弱，已开始拖累美国经济表现。

周一公布的美国制造业数据显示，一项衡量出口订单增长状况的分项指标回落。这暗示出口可能进一步下滑。

**美元走强**

除全球需求不断放缓外，美元走强也是影响出口表现的因素之一。年内迄今，美元兑主要贸易伙伴国的货币上扬了约4%。

9月出口全面回落，只有食品和饮料的出口逆势增长。

对欧盟的出口9月减少6.5%，对中国的出口下滑3.2%。对日本的出口骤减14.7%。对墨西哥和巴西的出口也有所下降。

9月总体进口持平，石油进口触及2009年11月以来最低水平。国内页岩油开采热潮使美国对海外石油的依赖降低，扶助限制贸易逆差扩阔的幅度。

原油价格回落，9月触及七个月低位，也扶助压低石油进口总值。

不过，消费品和非石油产品的进口触及纪录最高水平。分析师对进口增长停滞感到失望，但对消费品进口猛增感到欣慰，因这表明国内需求仍然强劲。

“美元走强在刺激消费者对海外商品的需求方面作用不大，”BMO Capital Markets驻多伦多的分析师Jennifer Lee表示。