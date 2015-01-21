《综述》美国独栋屋开工触及六年半峰值，预示楼市复苏今年加速

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1%，受日圆走软扶助
路透东京5月9日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标橡胶期货周二反弹并收涨1%，盘中稍早曾触及近三周低点，交易商称日圆走软帮助橡胶扳回稍早跌幅。
* 美国12月独栋房屋开工增长7.2%
* 独栋房屋开工触及2008年3月以来最高水平
* 独栋房屋建筑许可触及2008年1月以来最高
路透华盛顿1月21日 - 美国12月独栋房屋开工增至六年半最高水平，建筑许可也急增，是疲弱楼市令人鼓舞的复苏迹象。
美国商务部周三称，12月独栋屋开工跳增7.2%，经季节性调整后年率为72.8万户，为2008年3月以来最高。独栋屋在楼市的占比最大。
这抵消了波动性较大的多户房屋开工回落0.8%的影响，使上月总体房屋开工增长4.4%，至年率109万户。
分析师之前预计，12月房屋开工年率增至104万户。
数据公布后，地产股大涨，地产股指数 跑赢大盘。美国最大地产商DR Horton 升0.65%。Lennar Corp 涨1.03%。
楼市表现一直滞后于不断加速的美国经济成长，薪资增长缓慢使首次购房人只能望房兴叹，并迫使很多年轻的成年人与父母同住或亲戚朋友合住。
房价上涨，以及金融机构收紧放贷条件也是制约楼市复苏的因素之一。
组建家庭的速度缓慢对住宅建设的影响尤其大。近期大学毕业生债务负担沉重，以及薪资收入普遍较低使导致美国人组建家庭速度缓慢的原因。
目前，美国人每年组建约50万个新家庭，远低于预示着楼市将有强劲表现的逾100万。
不过，由于预期薪资增长将加速，30年期抵押贷款利率较2014年初的水平回落了逾80个基点，以及政府采取行动放宽信贷条件，预计楼市复苏将在今年提速，从而帮助缓解全球成长放缓对美国经济造成的冲击。
2014年全年房屋开工增长8.8%，至101万户，为2007年以来最高水平。
去年，独栋房屋开工也触及七年来最高水平。12月，西部地区独栋房屋开工触及七年高位，中西部则为2011年12月以来最高。
上月，多户房屋开工下降0.8%，年率为36.1万户。
尽管总体建筑许可下降了1.9%，至103万户，但主要是因多户房屋建筑许可骤降11.8%所致。
独栋屋建筑许可上月增长了4.5%，至2008年1月来最高水平。南部地区的建筑许可触及2008年2月以来最高。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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