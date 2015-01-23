《综述》美国12月成屋销售反弹，领先指标升幅略胜预期

* 12月美国成屋销售增长2.4%

* 1月初制造业活动放缓

* 12月领先指标增长0.5%

路透华盛顿1月23日 - 美国12月成屋销售反弹，但首次购房者参与度仍低，显示楼市暂时维持逐步复苏态势。

全美不动产协会(NAR)周五公布，美国12月成屋销售按月增长2.4%，年率为504万户，预估为506万户。11月经修正后为492万户，前值为493万户。

摩根大通分析师Ted Wieseman表示，“去年房屋销售未能持续反弹反映出，抵押贷款信贷条件仍然严苛，且首次购房者承受能力更具挑战性。这是进入2015年我们仍非常担心的问题。”

首次购房者占12月以及去年全年总成交的29%，远低于能够带动楼市成长所需的水准。

2014年全年，成屋销售减少3.1%，为四年内首次出现年度下滑。自2013年下半年抵押贷款利率上涨令复苏停滞后，楼市一直在艰难地维持动能。

以12月的销售步幅来看，消化掉市场内的库存要4.4个月，低于11月的5.1个月，这是2013年1月来最低水准。

不过抵押贷款利率下滑、放贷标准放宽以及在过去几个月美国经济体质增强已经鼓舞了今年销售将增加的乐观情绪。

对经济的前景展望仍积极。美国经济谘商会周五称，美国12月领先指标上升0.5%，预估为上升0.4%。11月下修至增长0.4%，前值为增长0.6%。

经济谘商会经济学家Ataman Ozyildirim说：“12月领先指标上升是由于其大部份分项指数攀升，预示短期经济前景更加光明，经济持续增加动能。”

另一报告显示，1月初制造业继续扩张，不过速度略低于上月，追平一年最低水准。

美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值为53.7，追平2014年1月酷寒天气影响经济活动时的低位。

接受路透调查的经济学家预计为54.0，12月终值为53.9。指数高于50显示制造业活动扩张。

“放缓主要是因新订单增长放缓，但好消息是需求保持强劲，足以带动制造业又一个月大幅创造就业，”Markit的首席经济学家Chris Williamson在一份声明中表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)