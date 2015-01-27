《综述》美国耐久财订单反映企业支出放缓，但消费者信心创七年半高位

* 12月核心资本财订单下降0.6%

* 核心资本财付运回落0.2%

* 1月消费者信心触及2007年以来最高

* 新屋销售较上月急增

路透华盛顿1月27日 - 一项衡量美国企业投资计划的指标12月连续第四个月回落，暗示全球成长放缓和油价骤降可能开始拖累美国经济。

不过，周二公布的其他数据显示，美国经济增长势头仍然稳健。1月消费者信心升至近七年半高位，12月新屋销售触及2008年6月以来最高。

“资本支出减少将拖累经济成长，不过，消费者支出增强应能限制GDP增长放缓的幅度不至于过大，”FTN Financial的首席分析师Chris Low表示。

美国商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降0.6%，11月也录得同样的跌幅。该指标备受市场关注，被视为反应企业支出计划的重要指标。

曾预计核心资本财订单增长0.5%的分析师称，海外市场对资本设备的需求疲弱，以及国内企业对能源相关设备的需求减少可能是导致核心资本财订单减少的原因所在。他们还表示，美元走强也是原因之一。

数据公布前，建筑和矿山设备生产商卡特彼勒 周二报告第四季获利下滑近25%，并警告称，油价下降将损及其2015年业务。

化学企业杜邦 也预计今年营运利润减少。

资本财支出疲弱可能会引起美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的关注。联储从周二开始举行为期两天的政策会议。

“有迹象显示，美元强势所造成的影响已经在订单减少中显现，制造业表现疲弱的这一新迹象，即便不会令今日开始开会的决策者感到不安，至少也会让他们三思，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

耐久财订单数据和卡特彼勒的疲弱业绩扶助打压美国股市。美元指数走软，公债价格攀升。

**消费者信心指数跳升**

核心资本财付运上月下降0.2%，11月的降幅为0.6%，10月为回落0.9%。该指标被用于计算政府国内生产总值(GDP)数据中的设备支出。

这表明第四季GDP预估有下调风险，目前分析师预计将增长3%左右。毫无疑问，在连续两季环比强劲增长后，设备支出在第四季有所回落。

不过，经济增长势头仍十分稳健。另一项数据显示，美国经济咨商会报告称，1月消费者信心指数调升至102.9，为2007年8月以来最高，12月为93.1。

“这支持了我们认为新一年就业岗位将继续强劲增长，民众财富将不断增加，以及汽油价格下降将提振家庭购买力的观点，”RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示。

另外，商务部报告称，12月新屋销售跳升至2008年以来最高水平。

就业市场不断改善预计将在今年刺激楼市活动，去年楼市增长滞后于总体经济。

还有一项数据显示，房价上涨进一步放缓。标普/Case Shiller 20个大都会地区的综合房价指数11月同比增长4.3%，为2012年10月以来最慢增速。(完)