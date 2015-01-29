《综述》美国初请失业金人口骤降至近15年低位，成屋待完成销售急跌3.7%

* 美国上周初请失业金人口减少4.3万，为2012年11月来最大降幅

* 初请失业金人口触及2000年4月以来最低

* 续请失业金人口减少7.1万

* 12月成屋待完成销售下降3.7%

路透华盛顿1月29日 - 美国上周初请失业金人口重挫至近15年最低，是反应就业市场表现良好的最新信号。

尽管上周的工作日因公共假期减少了一天，从而导致初请失业金人口降幅所反应出的就业市场强势被放大，但周四的数据表明，美国经济体质十分良好，抵御住了全球需求减弱的影响。

“初请失业金人口数据给那些对美国经济强劲增长抱有信心的人注射了一剂强心剂。美国仍是，且将继续是全球经济版图的一片绿洲，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美国劳工部称，截至1月24日当周，初请失业金人口减少4.3万人，经季节性调整后为26.5万人，为2000年4月以来最低。上周的降幅为2012年11月以来最大。

分析师的预期为减少至30万，但上周包括马丁路德金日假期，处理请领失业金的人数可能减少。

本周下降的幅度超过了之前一周的增幅，当时初请失业金人口超过了30万大关。分析师大多将那一周的数据视为“杂音”不予考虑，因为在一年之初，很难对数据进行季节性调整。

上周请领失业金人口四周移动均值减少8,250人，至29.85万。这项指标消除了周与周之间的波动性，能更准确地反应就业市场趋势。

**就业市场供应趋紧**

美国公债价格走低，10年期公债收益率触及日高。美元指数基本持稳，美股小跌。

上周初请失业金人口下降支持了就业市场供应收紧的观点。且美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三发布的声明中对就业市场和总体经济的评估更加乐观。

尽管在全球经济逐步放缓的大环境中美国经济一枝独秀，但楼市仍是其软肋。

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国12月成屋待完成销售指数较上月大跌3.7%，至100.7的八个月低位，预估为上升0.5%。

另外，商务部表示，第四季房屋拥有率降至20年低点。

不过，随着就业市场不断改善，楼市应在今年重拾升势。

下周将公布月度就业数据。一项路透调查显示，分析师预计数据将显示非农就业岗位增加23万。12月增加了25.2万。这将是就业岗位增幅连续第12个月超过了20万，为1994年以来最长趋势。

初请失业金人口数据显示，截至1月17日当周，续请失业金人口减少7.1万，至239万。该数据所覆盖的时间段与美国政府统计失业率的时间段有重合。

在12月和1月就业数据统计期之间，续请失业金人口减少2.2万，暗示失业率将从目前的六年半低位5.6%进一步回落。(完)