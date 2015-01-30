《综述》美国第四季成长放缓，但消费者支出急增暗示经济后劲十足

* 美国第四季成长放缓至2.6%

* 消费者支出急增；增幅为2006年以来最大

* 企业投资下降；贸易赤字扩阔

* 1月消费者信心触及2004年以来最高水平

路透华盛顿1月30日 - 美国经济第四季成长大幅放缓，因企业支出疲弱，以及贸易赤字扩大，盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

之前两个季度，美国经济连续实现环比高速增长，鉴于汽油价格回落给经济造带来的提振，第四季成长放缓可能只是暂时现象。周五公布的另一项数据显示，1月消费者信心跳升至11年高位。

“尽管油价回落导致企业投资减少，但我们仍寄望强劲的消费者支出会在未来几个季度继续支撑经济保持较强的增长势头，”道明证券的分析师Gennadiy Goldberg表示。

美国商务部周五表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率初估值为2.6%，第三季增幅高达5%。

一项不包括贸易、库存和政府支出在内的衡量潜在需求的指标增长3.9%，第三季增长4.1%。分析师称，数据表明美国经济基本面十分强劲，足以抵消全球成长转弱给经济造成的冲击。

“内需强劲将足以抵御海外不利因素对成长造成的拖累，其中包括美元走强导致出口增长放缓等，”富国银行的高级分析师Sam Bullard表示。

“油价急跌的确给企业投资构成下档风险，但原油价格下跌拖低了汽油价格，由此给消费者带来的裨益将会逐步抵消油价下跌对经济构成的短期拖累。”

目前市场普遍预期首季经济增长率在2.5%左右，并预计今年剩余时间成长加速。分析师之前曾预计第四季经济增长3%。

美国股市走低，公债价格上扬，30年期公债收益率触及纪录低位。美元指数基本持稳。

2014年全年，美国经济增幅为2.4%，2013年为成长2.2%。两天前，美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示，美国经济以“稳健的步伐”成长，对经济的评估更为乐观，暗示仍可能从今年开始升息。

美联储自2008年12月以来一直保持短期利率在近零水平。

**消费者支出强劲**

在美国经济活动中的占比超过三分之二消费者支出第四季增长4.3%，为2006年首季以来最快增速，且高于第三季3.2%的增幅。

汽油价格回落和就业市场改善使家庭对经济的信心急速提升。根据美国政府公布的数据，汽油价格自6月以来累积下跌了43%左右。1月密西根大学消费者信心指数终值跳升至98.1，为2004年1月以来最高，12月终值为93.6。

“消费者信心数据支持了我们有关消费者支出将在年初强劲增长的观点，因能源价格回落使消费者有更多可支配资金，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Bricklin Dwyer表示。

劳工部今日还公布，第四季薪资稳步增长，但仍低于会推动通胀升向美联储设定的2%目标的水平。

第四季通胀压力不大，个人消费支出(PCE)物价指数下滑0.5%，为2009年首季以来最低。不包括食品和能源价格的核心PCE物价指数上升1.1%，为2013年第二季以来最低。

“2015年通胀可能仍然温和，美联储可能会保持耐心，直到9月才开始缓慢稳步收紧政策的周期，”美银美林的高级分析师Michelle Meyer表示。

不过，较之消费者支出强劲增长，第四季资本支出下降更加引人注目。企业设备支出下降1.9%，为2009年第二季以来最大降幅。

企业设备支出第三季猛增11%。第四季表现疲弱可能是因石油行业削减和推后投资项目所致。但也可能是在连续两季强劲增长后的回调。

今日公布的另一项数据显示，在连跌两个月后，1月美国中西部制造业活动增长，暗示企业支出可能反弹。

贸易逆差扩大导致第四季GDP增幅减少了1.02个百分点，因全球成长放缓遏制了出口，而内需强劲提振了进口。第三季贸易对GDP增长贡献了0.78个百分点。

企业补充库存给第四季GDP增长贡献了0.82个百分点。政府支出拖累了经济成长，因国防项目带动的投资热潮消退。住宅建设对GDP增长的贡献微不足道。(完)