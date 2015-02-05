《综述》美元强势导致美国贸易逆差扩阔，但就业市场仍在稳步改善

* 美国12月贸易逆差扩阔至466亿美元

* 进口增长2.2%，出口下降0.8%

* 初请失业金人数增加1.1万，增幅小于预期

路透华盛顿2月5日 - 美国12月贸易逆差大幅扩阔，触及2012年11月以来最高水平，因美元走强提振进口，打压出口。该数据可能导致第四季经济成长初估值被下修。

美国商务部周四公布，12月贸易逆差猛增17.1%，至466亿美元，为2012年11月以来最高，也是2009年7月以来最大月度百分比增幅。

接受路透调查的分析师原预计，贸易逆差降至380亿美元。经通胀调整后，贸易逆差从11月的487亿美元扩阔至547亿美元。

12月贸易逆差意外猛增暗示第四季国内生产总值(GDP)初估值可能被下修。美国政府上周公布，第四季GDP增长年率为2.6%，估计贸易给成长造成了减少1.02个百分点的拖累。

“这使GDP面临很大的下修的风险，可能被下修0.3个百分点，”道明证券驻纽约的分析师Gennadiy Goldberg表示。

尽管贸易逆差扩阔，但就业市场状况仍然良好。劳工部周四公布，截至1月31日当周，初请失业金人口增加1.1万人，经季节性调整后为27.8万人。

上周的增幅小于预期，分析师预计初请失业金人口将增至29万人。之前一周初请失业金人口大幅减少，至2000年4月以来最低水平。

上周初请失业金人口四周均值减少6,500人，至29.275万人。市场认为该数据能更好地反应就业市场趋势，因其抹去了周与周之间的波动。

数据公布后，美国股市上涨，美国公债价格扩大跌幅。美元指数走软。

**就业市场稳步改善**

美国政府将于周五公布1月就业报告，接受路透调查的分析师预计，数据可能显示非农就业岗位增加23.4万个，延续就业岗位增幅自1994年以来最长时间保持在20万之上的势头。

就业市场稳步改善，加之汽油价格回落料将提振消费者支出，进而推动2015年初的经济成长。

12月进口攀升2.2%，至2,414亿美元，反应消费者支出带动国内需求增长。非石油产品进口升至纪录高位，因美元走强。

但受美元走强打压，12月出口下降0.8%，至八个月低位1,949亿美元。

包括全球最大家居用品生产商宝洁(宝硷,P&G) 和微软 在内的多家跨国企业都曾警告，美元强势损及其获利。

亚洲和欧洲成长放缓、美元走强，以及美国西海岸港口的劳资纠纷等因素影响出口。部分制造商表示，港口劳资纠纷导致货物装卸被延误。

12月对美国主要贸易伙伴国加拿大和墨西哥的出口减少。相反，对日本、中国和欧盟的出口增加。