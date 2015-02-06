《综述》美国1月非农就业市场料持坚，未受经济放缓影响

“尽管就业动能增强，但薪资增长和通胀缓慢意味着不必急于收紧货币政策。美联储可能等到9月才行动，”渣打银行美国分析师Thomas Costerg表示。

美国政府可能在1月非农报告中修正2010年来的非农就业、工时和薪资数据。美国政府已经表示，2014年3月的非农就业岗位可能比此前估计的高约7,000个。

美国将采用新的人口估值，该数字将用于调整从家庭调查中得出的数据。家庭调查数据用于确定失业数字和劳动力规模。

美国1月民间部门就业岗位料增加22.5万个，制造业料增加更多就业岗位，但建筑业就业岗位继12月大幅增加后，1月增幅可能受到寒冷天气的影响。

外界将关注零售业就业岗位，观察12月大幅下滑情况是否持续。政府部门就业岗位料增加9,000个，但由于1月该数据倾向于下滑，这仍可能是个变数。(完)