《综述》美国12月批发库存仅小幅增长，暗示第四季GDP初估值可能被下修

* 12月批发(趸售)库存较前月增长0.1%

* 不包括汽车的库存也增长0.1%

* 12月职位空缺急增

路透华盛顿2月10日 - 12月美国批发(趸售)库存仅微幅增长，进一步暗示美国第四季成长初估值可能被下修。

不过，美国经济前景仍然亮丽，周二公布的另一项数据显示，12月职位空缺跳增。

商务部公布，12月批发(趸售)库存较前月增长0.1%，因油价下滑拖低石油库存价值。11月数据被确认为增长0.8%。

接受路透调查的分析师预计，12月批发库存较前月增长0.2%。

数据公布后，美国金融市场波澜不兴。美国股市上扬，因寄望希腊与欧盟伙伴国的磋商能达成协议。公债价格回落，美元指数上扬。

库存是导致国内生产总值(GDP)发生变化的关键成份。用于计算GDP的成份之一－扣除汽车的批发库存较前月小涨0.1%。

这份报告，加上上周公布的12月制造业库存减少0.3%的数据均暗示，补充库存行动给第四季GDP成长带来的提振可能不及最初预期的大。

政府上月估计，在2.6%的第四季成长年率中，库存贡献了0.8个百分点。

在此之前，上周五公布的美国12月贸易逆差大于预期已促使分析师预计，第四季GDP增长年率初估值可能被下修多达0.3个百分点。

政府将在本月晚些时候公布第四季GDP修正值。

不过，库存累积速度缓慢可能有助于提振首季成长，就业市场持续改善也将继续支撑首季成长。

另外，劳工部今日公布，12月职位空缺急增至503万，为2001年1月以来最高，11月为485万。

就业增长正在加速。上周五政府公布的数据显示，过去三个月就业岗位累积增加超过100万，为1997年底以来最大三个月增幅。

就业人数增加，加上汽油价格回落带来的刺激，应扶助提振消费者支出，从而缓解出口和企业支出下降给经济造成的冲击。

电子产品、木材、药品和服装等库存减少也拖累12月批发库存的增长。汽车库存增加0.3%。