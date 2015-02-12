《综述》美国零售销售数据反应消费者支出疲弱，暗示经济成长放缓

* 1月零售销售下降0.8%

* 核心零售销售小幅增长0.1%

* 上周初请失业金人口增加2.5万

路透华盛顿2月12日 - 1月美国消费者支出几无增长，因美国家庭减少购物，暗示第一季初经济成长力度转弱。

尽管汽油价格很低，且就业市场强劲，但消费者支出仍然迟滞，这使分析师臆测，消费者将油价下跌等带来的额外收入用于偿还债务和增加储蓄。

“经济可能进入一段缓慢增长的时期，因为消费者并未将汽油价格下跌省下的钱用于消费，这一点让人多少有些意外，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

美国商务部周四称，不包括汽车、汽油、建筑材料和食品服务的核心零售销售1月仅小幅增长0.1%，低于分析师预估的增长0.4%，12月为下降0.3%。

核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费者支出部分关系最为紧密。

总体零售销售上月回落0.8%，连续第二个月下降，因汽油价格下跌导致加油站的销售额下降。

核心零售销售疲弱促使巴克莱将第四季GDP成长年率预估下调十分之三个百分点，至2.2%。摩根大通将第四季成长预估从3%调降至2.5%。

美国政府公布的数据显示，第四季经济成长年率为2.6%。不过，12月库存和贸易数据低于政府在计算GDP数据时的假设，暗示GDP初估值可能被下修，最低至1.8%。

周四的数据公布后，美国金融市场变动不大，市场关注俄乌停火协议，以及瑞典央行意外宣布降息和购债计划。

**静待美联储升息**

尽管汽油价格自去年6月以来回落了39.5%，但过去两个月消费者支出仍然疲弱不振。

不过，尽管亚洲和欧洲成长疲弱，市场仍预期汽油价格下跌和就业强劲增长将会大大刺激消费者支出，使美国经济保持扩张势头。

“我们应该担忧过去两个月潜在销售不振的情况吗？可能吧，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

“但消费者支出在一段时间内强劲增长的所有条件都已具备。我们仍预计这样的势头不久就会在零售销售数据中体现。”

第四季消费者支出增速为2006年以来最快。消费者支出在经济活动中的占比超过了三分之二。

消费者支出放缓可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)像市场广泛预期的那样在年中升息的可能性降息。

“实际上，美联储非常在乎GDP的成长。尽管就业市场表现强劲，但GDP增长令人失望，”摩根大通的分析师Michael Feroli，“同样的，如果GDP增长继续不温不火，也会在一定程度上促使我们重新考虑6月升息的预期。”

另外，劳工部今日公布，上周初请失业金人口增加2.5万，经季节性调整后为30.4万。

不过，潜在趋势仍与就业市场不断改善的大趋势相一致。

由于年初对初请失业金人口数据进行季节性调整有难度，导致近几周数据波动较大。

初请失业金人口四周移动均值减少3,250，至28.975万。该数据消除了周与周之间的波动，能更好地反应就业市场趋势。

“对照历史数据，请领失业金人口数据目前仍处于对就业市场十分有利的区间内，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird称。

过去三个月中，美国经济累积增加就业岗位逾100万个，为1997年来最高。一项反应就业市场闲置的关键指标－空缺职位与求职人数比率－12月触及2007年以来最低。(完)