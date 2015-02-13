《综述》美国消费者信心从11年高位回落，暗示消费者支出短期内或继续走疲

* 2月消费者信心指数降至93.6

* 消费意愿减弱，消费者增加储蓄

* 1月进口价格大跌2.8%

路透华盛顿2月13日 - 2月美国消费者信心意外从11年高位回落，因担忧经济成长放缓，暗示近期消费者支出疲弱的势头可能持续一段时间。

过去三个月就业增长强劲，薪资加速上涨，且汽油价格回落，分析师曾预计，这些因素将在未来数月推动消费者支出。尽管如此，消费者信心仍然回落。

“就目前的情况来看，消费者信心回落，加之年初零售销售下降，暗示消费者支出会在首季放缓，”BMO Capital Markets的高级分析师Jennifer Lee表示。

密西根大学周五公布，2月消费者信心指数初值下降至93.6，1月终值为98.1。消费者信心数据下降可能是因本月初汽油价格反弹所致。

不过，该数据仍处于2007年1月以来的第二高位。分析师之前曾预计，该指数与1月持平。

数据公布后，美国金融市场没有受太大影响。

2月初，美国家庭对经济现状和未来六个月经济前景的信心有所减弱。

数据还显示，家庭购买耐用品的意愿大幅下降，但购车计划基本保持不变。

家庭收入预期也有所减弱。调查显示，美国家庭的储蓄倾向增加，这可能解释了近期零售销售疲弱的原因。

“收入预期下降对消费者支出而言不是个好兆头，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

“储蓄增加可能解释了，在汽油价格下跌为家庭节省了不少开支的情况下消费者支出近几个月仍然令人失望的原因，不过，真不知道该对这项调查结果作何反应，因为最近一次在调查中问及储蓄倾向问题是在2010年。”

**消费者支出减少**

12月和1月的消费者支出减少，这让那些寄望汽油价格下跌和较为强劲的就业市场将刺激非必需消费支出的分析师倍感意外。

不过，百事可乐 的一位高管本周表达了对汽油价格下跌仍可能提振消费者支出的信心。

“消费者可能需要数月的时间才能将汽油价格下跌省下的钱完全用于消费，”百事可乐的首席财务长Hugh Johnston表示。

“消费者的消费行为不可能立即发生改变，可能需要六到八个月的时间逐步调整。”

消费者支出减少已促使分析师下调了首季经济成长预估。不过，分析师对今年后三季的成长前景仍充满信心。

预计今年将是2005年以来经济成长最为强劲的一年，部分受消费者支出推动，尤其是在就业市场增长加速的情况下。过去三个月，美国经济累积增加就业岗位逾100万个，为1997年来最大增幅。

“消费者信心仍处于较高水平，反应经济中消费者领域的状况总体仍然良好，”Plante Moran Financial Advisors的首席投资长Jim Baird表示。

另外，劳工部今日公布，1月进口物价录得六年来最大单月降幅，因石油和其他一系列商品的成本下降，直指短期通胀压力不大。

1月进口物价急挫2.8%，为2008年12月来最大单月降幅，12月下降1.9%。进口物价连降第七个月，还反映出美元兑美国主要贸易伙伴国的货币大幅走强。

“数据预示着1月生产者和消费者物价通胀可能下滑，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

“不过，我们认为，美国经济正在进行调整，以消化能源价格骤降造成的影响，这并不表明经济已出现长期通缩的苗头。”

1月进口物价同比下降8%，为2009年9月以来最大同比降幅。(完)