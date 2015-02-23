《综述》美国成屋销售触及九个月低位，因房屋供应有限

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* 1月成屋销售较前月下降4.9%

* 房屋库存同比减少至187万套

* 房价中值同比上涨6.2%

路透华盛顿2月23日 - 美国1月成屋销售骤降至九个月最低，因楼市供应短缺，使今年楼市买卖活动将加速的预期降温。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国1月成屋销售按月骤降4.9%，年率为482万户，为去年4月以来最低水平。预估为497万户。12月经修正后为507万户，前值为504万户。

“这份报告的总体基调疲弱，与其他一系列给人误导的数据不同，该数据凸显出楼市这一经济关键领域的表现仍然迟滞，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。

所有四个地区的销售全面下降。政府对一直到2012年的数据进行了修正，不过幅度非常小。尽管抵押贷款利率下降，30年期贷款利率触及20个月低位，仍未能提振上月的成屋销售。

房屋库存吃紧限制了潜在买家的选择范围，从而拖累了销售。另外，供应紧缺还导致房价节节攀升，使首次购房人望房兴叹。

市场寄望，劳动力市场供应紧缺会刺激薪资大幅增长，从而促使首次购房人入市购房。但除非上市销售的房屋数量大幅增加，否则楼市复苏的步伐可能仍会十分缓慢。

到目前为止，楼市一直在拖总体经济复苏的后腿。

接受路透调查的分析师预计，1月成屋销售仅下降至497万户。上月销售同比增长3.2%。

数据公布后，美国公债价格扩大涨幅，美元兑欧元缩减涨幅。美股房屋指数 走低，与大盘的总体颓势一致。

上月未售出房屋库存同比减少0.5%，至187万。这是房屋库存连续第二个月同比减少。根据Realtors group，房屋供应应增加至少10%。

分析师称，资产净值不足以及经济增长势头不明朗，迫使潜在买家暂时搁置换房计划。

Realtors group的一项调查显示，业主换房的平均周期为10年，通常情况下为7年。

以1月的销售速度计算，只需4.7个月就能消化市场现有的供应，较上年同期下降了2.1%。良性的供需平衡应该是需要六个月来消化市场供应。

楼市供应短期反弹的希望渺茫。上周公布的数据显示，1月独栋屋新屋开工大幅减少。独栋屋建筑许可也下降。

二手房供应减少推动1月房价中值同比攀升6.2%，至19.96万美元。房价在2013年的多数时间曾录得两位数的涨幅，之后增速放缓，目前来看，上涨速度出现再度加快的苗头，这将进一步削弱潜在买家的购买能力。

上月，首次购房人在总体销售中所占的比率降至28%，为去年6月以来最低，12月为29%。这是该比率连续第二个月下降。分析师和地产经纪表示，首次购房人在总体销售中的占比须达到40%到45%才表明楼市强劲复苏。(完)