《综述》美国1月新屋销售持稳在多年高位附近，供应增加是楼市改善的吉兆

* 1月新屋销售较前月减少0.2%

* 房屋供应同比增长1.4%，至2010年以来最高

* 房价中值同比急增9.1%

路透华盛顿2月25日 - 美国1月新屋销售仅较前月小幅下降，尽管大雪导致东北部地区的房屋销售大幅减少，另外，房屋供应攀升至2010年以来最高水平，这对疲弱的楼市而言是一大吉兆。

美国商务部周三称，美国1月新屋销售较前月下降0.2%，经季节性调整后年率为48.1万户，预估为47万户。12月年率被上修至48.2万户，为2008年6月以来最高水平，前值为48.1万户。

“楼市复苏仍然是一波三折。我们预计随着就业市场改善和信贷条件放宽，楼市状况将在今年晚些时候好转，”IHS Global Insight的美国分析师Stephanie Karol表示。

房屋销售可能因东北部地区遭受雪暴侵袭而受到拖累，上月该地区的新屋销售录得2012年6月以来最大降幅。

分析师之前预计，上月新屋销售年率降至47万户。新屋在整体楼市的占比约为9.1%。1月新屋销售同比增长5.3%。

美股地产股指数 小涨，大盘为持平。美国第二大房屋修缮用品连锁店Lowe's Cos Inc 股价回落0.64%，尽管该公司报告同店销售远高于分析师预期。

房屋改造支出增加也扶助提振美国第一大房屋修缮用品连锁店家得宝 的业绩，该公司周二公布的销售和获利均强于预期。

自2013年下半年增速放缓后，楼市活动仍然是死气沉沉，因房屋库存吃紧，以及房价上扬使得首次购房人望房兴叹，另外，薪资成长缓慢也限制了人们的购买能力。

尽管抵押贷款利率自2013年触及峰值后持续被下调，但楼市的表现一直滞后于整体经济。近期公布的数据显示，1月成屋销售骤降，独栋屋开工和建筑许可也减少。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融委员会作证时表示，楼市“复苏尚未达到我们希望看到的状态。”

**信心与日俱增**

另外，美国抵押贷款银行协会称，一项衡量购房贷款要求的指标上周急增4.6%，是六周来首次增长。该指标是楼市销售的领先指标。

有更多的理由对楼市保持乐观。就业市场不断改善，楼市活动应该会随着就业人数的不断增加而受到提振。

另外，在2014年多数时间涨势放缓后，房价也显示出加速攀升的迹象。这应会使更多的房主摆脱房屋价值低于抵押贷款额的尴尬境地，使其房屋净值增加，并促使部分房主将房屋挂牌出售。

“房屋销售可能不会大幅增加，但随着房价攀升，看似2014年多数时间出现的房价涨势放缓的局面基本已经结束，”Naroff Economic Advisers的首席分析师Joel Naroff表示。

“这一点至关重要，因楼市正受到库存短缺的的制约，而导致供应短缺的原因，至少部分原因，是缺乏房屋净值。房价涨幅越大，能上市销售的房屋就会越多。”

上月，东北部地区的新屋销售骤降51.6%，至纪录低位；南部地区的新屋销售增长2.2%，至2008年5月以来最高；中西部地区的销售跳增19.2%；不过，西部地区的销售回落0.8%。

可上市销售的新屋库存上月增加1.4%，至2010年3月以来最高21.8万户。新屋库存仍不及楼市最繁荣时期的一半。

1月新屋销售/库存比为5.4个月，与12月持平。