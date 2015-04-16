《综述》美国房屋开工增幅不及预期，初请失业金人口意外增加

* 美国房屋开工增长2.0%，低于预期

* 建筑许可急跌5.7%，为5月来最大月跌幅

* 上周初请失业金人口增加1.2万

* 续请失业金人口为2000年12月以来最低

路透华盛顿4月16日 - 美国3月房屋开工增幅不及预期，本月大西洋沿岸中部地区的制造业活动增长温和，暗示经济活动在首季放缓后仍可能复苏乏力。

经济成长年初大幅放缓，受累于冬季严寒、美元走强、以及全球成长转弱和现已得到解决的西海岸港口劳资纠纷。

市场预期美国经济成长将在第二季反弹，但周四公布的低迷数据暗示，经济成长动能可能不够强劲，不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在9月前开始升息。

“3月经济复苏乏力，美联储在4月会议上暗示将在6月升息的可能性不大，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示，“如果楼市今春复苏的力度不够强劲，则9月升息的希望也将成为泡影。”

商务部周四公布，3月房屋开工经季节性调整后增长2.0%，年率为92.6万户。未能完全扭转2月房屋开工骤降的颓势。市场将2月房屋开工骤降归因于恶劣天气。

尽管上月独栋屋房屋开工增长，但较之过去两个月录得的巨大跌幅，不过是杯水车薪。多户房屋开工下降。

分析师之前曾预计，3月房屋开工增至104万户。

另外，费城联储称，4月制造业活动指数增至7.5，3月为5.0。衡量制成品订单的新订单分项指数降至2013年5月以来最低，产品付运尽管有所改善，但仍处于萎缩区域。

周三公布的数据显示，纽约州4月制造业活动疲弱。

“两份报告显示，制造业活动在经历了首季疲软期后4月仍没有大的起色，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币跳涨了13%，加之海外需求疲弱，使制造业遭受重创。

美国股市小幅回落，因尽管多数企业获利超过预期，但并未显示出多少自身增长的迹象。美国公债价格走低，美元指数小幅回落。

**楼市前景向好**

尽管近期表现欠佳，但在就业市场不断改善的情况下，楼市前景仍然向好。

尽管劳工部数据显示，上周初请失业金人口增加，但潜在趋势仍暗示，就业市场供应正在收紧，因续请失业金人口减少，表明更多长期失业的人找到工作。

截至4月11日当周，初请失业金人口增加1.2万，经季节性调整后为29.4万。

不过，在每年的这个时候请领失业金人口通常会出现大幅波动，因诸如复活节和学校春假等假日时间每年都不尽相同，可能导致政府用来降低季节性波动的模型失效。

初请失业金人口四周均值仅小幅增加，且连续第三周远低于30万大关。市场认为，该指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场趋势。

续请失业金人口降至2000年12月以来最低。

“我们仍认为，请领失业金人口数据反应就业市场总体改善，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

随着就业人数增加，以及贷款标准有所放宽，吸引首次置业人群入市购房，预计今年楼市将会上行。银行业巨擘美国银行 和摩根大通 本周报告，首季抵押贷款发放规模急增。

尽管建筑许可3月急跌5.7%，至104万户，但仍为连续第八个月处于100万户之上。

上月，东北部和中西部的房屋开工大幅反弹，2月这些地区的房屋开工因降雪和低温天气而受到影响。不过，西部和南部的房屋开工下降。(完)