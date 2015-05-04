《综述》美国工厂订单录得八个月来最大单月涨幅，但潜在趋势仍然疲弱

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
* 3月工厂订单较前月攀升2.1%，受运输设备订单增长提振
* 不包括运输的工厂订单基本持稳
* 3月核心资本财订单被上修
路透华盛顿5月4日 - 3月美国工厂新订单录得八个月来最大单月涨幅，受助于对运输设备的需求急增，但在美元走强的大背景下，潜在趋势仍然疲弱。
美国商务部周一公布的报告进一步显示，尽管美国经济成长在首季突然大幅放缓后有所反弹，但此次反弹的力度将不及去年同期强劲。
3月工厂订单较前月增长2.1%，为去年7月以来最大单月涨幅，2月修正后为回落0.1%，为去年8月以来首次回落，前值为增长0.2%。
分析师之前预计，3月工厂订单增长2.0%。3月不包括运输的订单持平，2月为小幅增长0.1%。
数据公布后，美国金融市场反应甚微。
美元走强和油价回落导致跨国企业和油企的获利缩水，重创制造业。制造业在美国经济中的占比约为12%。
加之冬季严寒和目前已得到解决的西海岸港口劳资纠纷，拖累首季经济成长年率放缓至0.2%。
汽车销售、楼市和就业数据均显示，经济成长重拾部分动能，但增长速度可能不足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)像多数分析师年初预计的那样从下月开始升息。
自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币上扬了12%，因预期美联储将收紧货币政策。分析师预计，美元走强可能给今年成长带来0.6个百分点的拖累。
全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢 和哈利伯顿 等企业下调了今年资本支出预期，称因油价下跌。
全球最大的家居用品生产商宝洁(宝硷,P&G)、高露洁 和全球最大的家电生产商惠而浦 等跨国企业纷纷下调今年获利预估，因美元走强。
美国商务部还表示，反应企业信心和支出计划的不包括飞机的非国防资本财订单3月小幅增长0.1%，前值为回落0.5%。
3月不包括飞机的非国防资本财订单付运下降0.4%，与前值一致。该指标被用于计算国内生产总值(GDP)数据中的企业设备指出部分。(完)
(编译 母红; 审校)
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
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