《综述》美国民间就业岗位增长放缓，经济在第二季强劲反弹的希望渺茫

* 4月美国民间就业岗位增加16.9万

* 首季非农生产率按年下降1.9%

* 单位劳工成本急升5.0%

路透华盛顿5月6日 - 美国4月民间就业岗位增幅为逾一年最低，经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望变得更加渺茫。

民间就业岗位增长放缓，且首季生产率连续第二季回落，使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)如年初预期的那样在6月升息的可能性降低。

“近期的多项数据显示，到联储举行6月政策会议时，实体经济在春季强劲反弹的希望破灭的可能性增加，今日的数据提供了新的证据，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加16.9万人，为2014年1月以来最低增幅，且远低于分析师预期的增加20.0万人。

绝大多数行业的招聘都在放缓，制造业就业岗位减少1万个，3月为减少3,000个，可能受美元走强拖累。民间就业岗位增长自去年11月开始放缓。

3月民间就业岗位增幅被下修，较初值减少1.4万。周五，美国政府将公布更为全面的就业数据。

从以往的纪录来看，ADP民间就业数据与政府非农就业报告间的一致性不高。多数分析师继续保持在3月大幅放缓后，就业岗位增长反弹的预期。

不过，分析师也指出，存在一定的下档风险。一项路透调查显示，分析师预计4月非农就业岗位增加22.4万，3月增幅为12.6万。

“ADP数据通常不能很快地对天气和其他临时性因素造成的就业岗位短期波动作出反应，”摩根士丹利的分析师Ted Wieseman表示。

“在3月导致人们过高估计非农就业岗位数据后，4月的ADP数据可能低于非农就业数据，因天气状况改善。”

投资者将仔细研读就业数据，以判断经济体质。首季美国经济成长年率大幅放缓至0.2%，受累于寒冷天气、美元走强和西海岸港口劳资纠纷影响商品付运，以及能源企业削减支出等。

周二公布的疲弱贸易数据暗示，美国首季成长年率可能被下修至负值。去年第四季为增长2.2%。

数据公布后，美元兑欧元触及10周低位，欧洲公债收益率攀升，提振对欧元的需求。美国公债价格走低，因欧洲公债遭抛售，以及苹果宣布发行新债，为派息和股票回购筹集资金。

美国股市回落，之前美联储主席叶伦警告称目前股市估值“总的来说很高”。

**生产率疲弱**

尽管劣迹斑斑，但继汽车销售和制造业数据后，ADP数据也暗示第二季美国经济动能并不十分强劲。

另外，美国劳工部公布，首季非农生产率按年下降1.9%，去年第四季的降幅为2.1%。这是自2006年以来首次出现连续两个季度按年下跌的情况。

首季生产率同比增长0.6%。单位劳工成本急增5.0%，为2014年首季以来最快增速，去年第四季为增长4.2%。

在生产率疲弱的情况下，劳工成本稳步增长可能令本已因美元走强而受到挤压的公司获利雪上加霜。

“生产率疲弱让我们有更多的理由相信，美联储将从今年下半年开始升息，”Capital Economics的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

单位劳工成本同比增幅仅为1.1%，显示薪资通胀仍然温和。

但有迹象显示，薪资增长正在加速。首季单位时薪增长3.1%，为一年来最快增速。上周公布的数据显示，首季劳工成本稳步增长。(完)