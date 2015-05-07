《综述》美国初请失业金人口徘徊在15年低位附近，擦亮成长前景

* 上周初请失业金人口增加3,000人，远低于预期

* 四周移动均值触及2000年5月以来最低

* 续请失业金人口降至2000年11月以来最低

路透华盛顿5月7日 - 上周美国初请失业金人口持于15年低位附近，显示尽管经济成长放缓，就业市场仍在改善。

美国劳工部周四公布，5月2日当周初请失业金人口增加3,000人，经季节性调整后为26.5万，远低于分析师预期的28万。

之前一周初请失业金人口被修正至26.2万，为2000年4月以来最低。请领失业金人口数据持续改善暗示，3月就业岗位增长大幅放缓可能只是一次意外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍可能在年内升息。

“数据支持了3月就业数据疲弱只是暂时性的观点，促使市场预期4月非农就业岗位将会反弹，未来数月将继续保持良好的就业增长率，”富国证券的高级分析师Sam Bullard说。

初请失业金人口四周移动均值触及2000年5月以来最低。市场认为这项指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场趋势。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强。美国股市上扬，公债价格攀升。

初请失业金人口连续第九周低于30万的关键水准，是反应美国经济状况的一项即时指标。目前的水平暗示，经济成长动能正面，尽管首季成长大幅放缓。

上周的初请失业金人口数据对周五公布的月度就业报告不会有影响，因该周不在月度数据覆盖的时间范围内。

不过，请领失业金人口保持在低位的趋势对4月非农就业报告而言是一个积极的信号，尽管周三的数据显示，上月民间就业岗位增速是逾一年来最慢。

**小企业招聘增加**

“今日的数据使我们对我们预估的4月就业岗位增加约20万非常有信心，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding说。

一项路透调查显示，分析师预计，4月非农就业岗位增加22.4万，3月的增幅仅为12.6万，受累于恶劣天气。

另一项数据显示，上月小企业招聘增加，这也扶助支持了对就业增长相对强劲的预期。

独立企业联盟称，上月每个企业平均增加0.14个岗位。

53%的小企业报告正在招聘或准备招聘，较3月增长了3个点，多数企业称招聘岗位的合格申请人很少甚至没有。

4月就业报告可能为美国经济复苏的力道提供新线索。受寒冷天气、美元强劲、港口劳资纠纷和能源企业大幅削减支出等因素拖累首季成长大幅放缓。

到目前为止，4月的汽车销售和制造业数据显示，二季度初经济成长动能温和。

初请失业金人口数据还显示，续请失业金人口降至2000年11月以来最低，暗示更多长期失业的人找到工作。

尽管总体来看，就业市场不断增强，油价下跌使能源行业的就业状况很紧张。

根据全球人力资源咨询公司Challenger Gray & Christmas提供的数据，该行业上月削减了超过2万个就业岗位，今年迄今共计裁减岗位68,285个。

全球最大的油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger) 、Baker Hughes 和哈利伯顿 等近几个月均宣布了几轮裁员。

“最容易受影响的是那些油田的岗位，如工程师、钻井平台操作员、凿岩工、炼厂操作员等，”Challenger, Gray & Christmas的首席执行官John Challenger说。(完)