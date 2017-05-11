焦点：美国4月进口物价增幅高于预期 美联储升息可能性进一步提升

路透华盛顿5月10日 - 美国4月进口物价增幅高于预期，油品及一系列其它商品的成本上升，或可帮助提振美国国内通胀，并使美国联邦储备委员会(美联储/FED)迈向进一步升息。

美国劳工部周三称，4月进口物价跳涨0.5%，3月为上升0.1%。进口物价已连续第五个月升高，增幅高于分析师预估的0.2%。

“现在进口物价上升，帮助提升了美联储6月会议再次升息的可能性，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 说道。

4月进口物价较上年同期上涨4.1%，3月为增加4.3%。2月进口物价同比上涨4.7%，录得五年来最大涨幅。美元走强以及全球进口物价疲弱的拖累消退，造成进口物价上涨。

美国金融市场没有受到上述数据影响，在特朗普周二突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米职务后，投资者趋于谨慎。

4月石油进口价格上涨了1.6%，而3月时为下跌0.4%。扣除石油的进口价格上升0.4%，为2016年7月以来最大升幅，3月为上涨0.1%。

扣除石油的进口价格连续四个月上涨，部分是因今年以来美元兑美国主要贸易伙伴的货币下跌了3%。

4月扣除石油的进口价格较上年同期上升1.4%，为2012年3月以来最大升幅。整体进口价格稳步上涨，对消费通胀构成向上压力。

Naroff Economic Advisers首席分析师Joel Naroff表示，“随着就业强劲反弹，只有通胀突然减速才会拖住美联储加息的步伐。”

“目前看来通胀不会很快减速。”

美联储3月加息25个基点，并预计今年再加息两次。

4月资本财进口价格连续第三个月上涨，汽车进口价格上升0.5%，为五年来最大升幅。食品进口价格上升0.3%。

4月中国商品的进口价格月减0.1%，较上年同期下跌1.2%。自2014年10月以来，中国商品的进口价格就没有出现过同比增长。

报告还显示，美国4月出口物价上升0.2%，3月为上升0.1%。4月出口物价同比上涨3.0%，3月为上涨3.4%。

4月农产品出口价格上升0.3%，蔬菜出口价格创纪录跳涨37.9%，抵消了大豆、玉米和小麦价格下跌。4月农产品出口价格同比上涨4.6%。(完)