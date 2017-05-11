焦点：美国4月进口物价增幅高于预期 美联储升息可能性进一步提升

焦点：英国央行总裁卡尼称目前不是升息时机
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
路透华盛顿5月10日 - 美国4月进口物价增幅高于预期，油品及一系列其它商品的成本上升，或可帮助提振美国国内通胀，并使美国联邦储备委员会(美联储/FED)迈向进一步升息。
美国劳工部周三称，4月进口物价跳涨0.5%，3月为上升0.1%。进口物价已连续第五个月升高，增幅高于分析师预估的0.2%。
“现在进口物价上升，帮助提升了美联储6月会议再次升息的可能性，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 说道。
4月进口物价较上年同期上涨4.1%，3月为增加4.3%。2月进口物价同比上涨4.7%，录得五年来最大涨幅。美元走强以及全球进口物价疲弱的拖累消退，造成进口物价上涨。
美国金融市场没有受到上述数据影响，在特朗普周二突然解除美国联邦调查局(FBI)局长科米职务后，投资者趋于谨慎。
4月石油进口价格上涨了1.6%，而3月时为下跌0.4%。扣除石油的进口价格上升0.4%，为2016年7月以来最大升幅，3月为上涨0.1%。
扣除石油的进口价格连续四个月上涨，部分是因今年以来美元兑美国主要贸易伙伴的货币下跌了3%。
4月扣除石油的进口价格较上年同期上升1.4%，为2012年3月以来最大升幅。整体进口价格稳步上涨，对消费通胀构成向上压力。
Naroff Economic Advisers首席分析师Joel Naroff表示，“随着就业强劲反弹，只有通胀突然减速才会拖住美联储加息的步伐。”
“目前看来通胀不会很快减速。”
美联储3月加息25个基点，并预计今年再加息两次。
4月资本财进口价格连续第三个月上涨，汽车进口价格上升0.5%，为五年来最大升幅。食品进口价格上升0.3%。
4月中国商品的进口价格月减0.1%，较上年同期下跌1.2%。自2014年10月以来，中国商品的进口价格就没有出现过同比增长。
报告还显示，美国4月出口物价上升0.2%，3月为上升0.1%。4月出口物价同比上涨3.0%，3月为上涨3.4%。
4月农产品出口价格上升0.3%，蔬菜出口价格创纪录跳涨37.9%，抵消了大豆、玉米和小麦价格下跌。4月农产品出口价格同比上涨4.6%。(完)
(翻译 王琛/张荻； 审校 杜明霞/张若琪/戴素萍)
路透伦敦6月20日 - 英国央行总裁卡尼周二指出，目前并不是升息的适当时机，他警告称，在英国准备退出欧盟之际，本已疲弱的薪资增长有可能进一步动能减弱。
英国央行总裁卡尼周二表示，现在不是升息的时候，并警告称薪资增长疲弱，而且英国在准备退欧过程中收入可能受到打击。卡尼在向伦敦银行界讲话时表示，取决于退欧谈判进展情况，企业可能很快需要激活应急计划。英国财政大臣哈蒙德与他一同出席活动。退欧谈判已于昨日开始。“货币政策无法阻止疲弱的实质薪资增长，可能伴随着与欧盟达成新贸易协议，”卡尼称。
路透上海6月20日 - “金融活，经济活；金融稳，经济稳”。围绕如何把防控金融风险放到更重要位置，又确保不因处置风险而引发新风险点且不影响金融创新等热点话题，中国“一行三会”等官员周二齐发声，表态继续保持监管定力，并把握好去杠杆和稳增长的平衡，牢牢守住风险底线。