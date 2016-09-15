综述：美国8月进口物价六个月来首次下跌 但长期趋势有所改善

路透华盛顿9月14日 - 美国8月进口物价六个月来首次下跌，因石油和食品成本处于低位，但下跌趋势正逐步放缓，因油价企稳和美元升势减弱。

劳工部周三发布的报告还显示，近期通胀前景将保持温和，增加了美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周维持利率不变的理据。

进口物价继7月上升0.1%后上月下跌0.2%，为2月以来首次下跌，受累于石油价格下跌2.8%。进口石油价格7月下跌3.6%。

在截至8月的12月内，进口物价下跌2.2%，为2014年10月以来的最小跌幅，7月时下跌3.7%。

“大部分联储官员预计，通胀缓慢向目标回升至的趋势未变，进口物价下滑带来的拖累减弱将有助于通胀的回升，”富国证券高级经济学家Sam Bullard称，“我们预计联储将保持谨慎，下周维持利率不变。”

8月通胀数据疲弱，加上就业增长放缓，制造业和服务业调查数据不振，降低了联储在9月20-21日政策会议上升息的可能性。

美联储理事布雷纳德周一称，升息前她想看到消费者支出更强劲和通胀上升的迹象。

美联储自去年12月进行了近10年来的首次升息后，一直未再行动，因担心通胀持续低迷。

美国金融市场未受数据影响。

**美元和石油的拖累减弱**

进口物价受到美元上涨和油价低廉的抑制，加上薪资增长缓慢，令通胀长期处于联储2%的目标之下。但美元升势看似在年初已到顶，油价也离开了几十年来的低位。

8月扣除石油的进口物价持平，7月上升0.5%。截至8月的12个月内，扣除石油的进口物价下跌0.9%，为2014年12月以来最小的同比跌幅。

“尽管月与月之间有波动，我们看见进口物价下降的潜在趋势在改善，与美元走强和全球商品价格下跌带来的拖累逐渐减弱的趋势一致，”巴克莱经济学家Blerina Uruci称。

“我们预计进口通胀改善将在未来数月帮助稳定国内核心商品价格。”

美国继续从中国进口通缩，从中国进口的商品成本上月下跌0.2%，从中国进口的商品物价自2014年12月以来一直没有出现月度上升。

8月通讯设备进口价格跌幅最大，下跌1.0%，从加拿大、欧盟和墨西哥进口的商品成本也下跌，但从日本进口的商品成本上涨0.3%，为2011年8月以来的最大升幅。

资本财进口价格上月持平，汽车进口成本下跌0.2%，扣除汽车的消费品进口价格下跌0.1%，食品进口价格下跌0.5%。

报告还显示，8月出口物价下跌0.8%，这是自1月以来的最大跌幅，前月下跌了0.2%，出口物价较一年前下跌2.4%。(完)