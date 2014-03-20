版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 20日 星期四 22:15 BJT

美国经济：美国2月领先指标上升0.5%，预期为上升0.2%

路透华盛顿3月20日 - 美国经济谘商会周四称，美国2月领先指标升幅超过预期，这是严寒天气可能对经济仅造成暂时拖累的迹象。

美国经济谘商会公布，美国2月领先指标增长0.5%，至99.8，预估为上升0.2%，1月修正后为增长0.1%，前值为增长0.3%。(完)

(编译 李军；审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐