美国经济：美国7月领先指标上升0.9%，预期为上升0.6%

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿8月21日 - 美国经济谘商会周四称，美国7月领先指标增幅超预期，提振下半年美国经济增长更加强劲的希望。
美国经济谘商会公布，美国7月领先指标增长0.9%，至103.3，预估为上升0.6%，6月修正后为增长0.6%，前值为增长0.3%。
“经济增长正逐步加速，今年剩余时间应保持强劲增长势头，” 美国经济咨商会的经济学家Ataman Ozyildirim说，“尽管楼市是今年最疲弱的经济领域之一，但建筑许可大幅增加扶助提振7月领先指标。”(完)
(编译 母红；审校 利棣儿)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。