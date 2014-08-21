美国经济：美国7月领先指标上升0.9%，预期为上升0.6%

路透华盛顿8月21日 - 美国经济谘商会周四称，美国7月领先指标增幅超预期，提振下半年美国经济增长更加强劲的希望。

美国经济谘商会公布，美国7月领先指标增长0.9%，至103.3，预估为上升0.6%，6月修正后为增长0.6%，前值为增长0.3%。

“经济增长正逐步加速，今年剩余时间应保持强劲增长势头，” 美国经济咨商会的经济学家Ataman Ozyildirim说，“尽管楼市是今年最疲弱的经济领域之一，但建筑许可大幅增加扶助提振7月领先指标。”(完)