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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 22:27 BJT

美国经济：美国5月领先指标上升0.5%，预期为上升0.6%

路透华盛顿6月19日 - 美国经济谘商会周四称，美国5月领先指标连升第四个月，显示美国经济在年初萎缩后开始扩张。

美国经济谘商会公布，美国5月领先指标增长0.5%，至101.7，接受路透调查的分析师的预估为上升0.6%。4月领先指标增幅由0.4%下修为0.3%。

“5月领先指标连续第四个月全面攀升,”经济咨商会的经济学家Ataman Ozyildirim在一份声明中表示，“建筑许可给领先指标造成一定的拖累，但指标仍直指经济活动扩张，且扩张步伐可能在今年下半年加快。”(完)

(编译 母红；审校 李军)
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