美国经济：美国5月领先指标上升0.5%，预期为上升0.6%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿6月19日 - 美国经济谘商会周四称，美国5月领先指标连升第四个月，显示美国经济在年初萎缩后开始扩张。
美国经济谘商会公布，美国5月领先指标增长0.5%，至101.7，接受路透调查的分析师的预估为上升0.6%。4月领先指标增幅由0.4%下修为0.3%。
“5月领先指标连续第四个月全面攀升,”经济咨商会的经济学家Ataman Ozyildirim在一份声明中表示，“建筑许可给领先指标造成一定的拖累，但指标仍直指经济活动扩张，且扩张步伐可能在今年下半年加快。”(完)
(编译 母红；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。