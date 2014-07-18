美国经济：美国6月领先指标上升0.3%，预期为上升0.5%

路透华盛顿7月18日 - 美国经济谘商会周五称，美国6月领先指标上升，支持对美国下半年经济增强的观点。

美国经济谘商会公布，美国6月领先指标增长0.3%，至102.2，预估为上升0.5%，5月修正后为增长0.7%，前值为增长0.5%。

“过去六个月领先指标普遍增长，暗示短期美国经济扩张，且甚至可能在下半年略为加速，”经济咨商会的经济学家Ataman Ozyildirim说。

“这期间的建筑许可指标最为疲弱，反映经济前景不断改善时面临一些风险。不过，金融市场状况良好，就业市场整体正面趋势和制造业新订单前景向好，抵销楼市在过去六个月的疲弱表现。”(完)