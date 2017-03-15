综述：美国2月生产者物价普遍上升 直指通胀增强

图为2012年6月资料图片，显示美国密歇根州的一家钢铁厂。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿3月14日 - 美国2月生产者物价增幅大于预期，因酒店住宿等服务业成本升高，生产者物价同比涨幅达到近五年来最大，直指通胀压力稳步上升。

通胀上升，加上劳动力市场收紧，预计将导致薪资大幅上升，可能允许美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息。

“通胀稳步升高给了美联储明天升息更多的理由，”BMO Capital Markets高级分析师Jennifer Lee称。

劳工部周二称，上月最终需求生产者物价指数(PPI)上涨0.3%，1月上涨0.6%。路透调查的分析师预计为升高0.1%。

截至2月的12个月，生产者物价指数跳升2.2%，为2012年3月以来的最大升幅，高于路透调查的2.0%的预估升幅。1月时上涨1.6%。

在相当强劲的生产者物价指数发布之际，美联储于周二开始了为期两日的政策会议。美元兑一篮子货币走高，美股在美联储会议开始前下跌，美债价格上升。

生产者物价上涨，因之前油价下跌带来的影响不再被计入，当前油价已升至每桶50美元之上。

提升物价压力的还有，1月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国货币下跌1.5%，整体商品价格跟随全球经济增强走势上升。

**核心生产者物价上升**

2月，扣除食品、能源和贸易服务的评估潜在生产者物价压力的一个关键指标上涨0.3%，为2016年4月以来最大增幅。这一所谓的核心生产者物价指数在1月上升了0.2%。

截至2月的12月内，核心生产者物价上升1.8%，1月上升1.6%。

美联储的通胀目标为2%，其跟踪的指标当前为1.7%。预计美联储周三将隔夜指标利率区间提高25个基点，至0.75-1.0%。美联储去年12月上调了利率，并预计今年升息三次。

2月，最终需求服务价格上涨0.4%，在PPI的升幅中占逾80%，这是2016年6月以来的最大升幅，1月上涨0.3%。

服务业成本上涨，因酒店住宿急升4.3%，化工、法律服务、批发服装业、建筑和工程服务价格也上升。

医疗保健服务成本上涨0.2%，与1月的升幅相同，住院病人医疗服务成本增长0.3%，门诊病人医疗服务成本增长0.2%。

这些成本增长将被计入美联储青睐的通胀指标-核心个人消费支出(PCE)物价指数。摩根士丹利分析师Ted Wieseman称，他预计2月PCE医疗服务指标上升0.16%，1月时持平。

医疗服务在核心PCE中占比19%。

上月能源产品成本增长0.6%，较1月4.7%的急升放缓；批发食品价格增长0.3%，1月为持平。

“美国经济中的通胀压力在继续增加，”巴克莱分析师Rob Martin称，“随着劳动力市场继续收紧，美元和商品价格普遍持稳，我们预计今明两年通胀将上升。”(完)