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债券 | 2013年 3月 21日 星期四 03:08 BJT

即时观点：美联储保持刺激计划不变，尽管经济数据改善

路透纽约3月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。

要点： 　　* 续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的计划

* 欧洲动荡进一步恶化，美联储在政策声明中将有关金融形势已经改善这一关键部分删除。

* 储官员称，在去年第四季暂停后，美国经济恢复缓慢增长。他们还指出，就业市场已有所改善，但尚不足够。

以下是分析师评论:

RBC CAPITAL MARKETS的首席经济学家TOM PORCELLI：

“非常乏味的声明。调整非常小。没有意外。”

成长方面，他们调低了GDP成长预估区间的高端，因考虑到自动减支造成的拖累。

在失业率预期方面，美联储根据近期的数据小幅调降了失业率预期。

“贝南克将继续表示，经济面临的下档风险足以促使美联储保持宽松货币政策。”

今日的声明对市场的影响中性。

EATON VANCE MANAGEMENT的全球固定收益部分联席董事ERIC STEIN：

“美联储对通胀的立场仍十分温和，且我预计他们不会很快撤走宽松政策。”

“美联储的声明基本没有改变。有关就业市场的措辞基调较上次声明略微乐观。对今年的成长预期有所降低，这与美联储所说的财政政策的局限性有所增加相一致。”

“资产市场对声明的反应非常有限。10年期公债收益率上扬约1个基点。”

PIONEER INVESTMENTS的汇市策略部主管PARESH UPADHYAYA：

“美联储的声明显示出经济增长正在加速的迹象，紧接着他们又说财政政策的局限性加大，因此，对成长的预期更趋谨慎。当我看到美联储发布的预期时，最突出的一点是他们调降了今明两年的失业率预期，小幅调降了成长预期，并下调了通胀预期。但失业率预期仍未达到6.5%的门槛。因此，看起来尚不具备促使美联储提前开始政策收紧周期的动力。

市场反应：

股市：美国股市守住稍早涨幅

债市：美国公债价格削减稍早跌幅

汇市：美元在声明发布之初走软，之后反弹，兑日圆触及日高

(编译 母红; 审校　利棣儿)

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