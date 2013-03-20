即时观点：美联储保持刺激计划不变，尽管经济数据改善

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透纽约3月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续推进其透过大规模购债刺激美国经济的努力，称失业率仍然太高，且指财政政策更具“限制性”。
要点： * 续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的计划
* 欧洲动荡进一步恶化，美联储在政策声明中将有关金融形势已经改善这一关键部分删除。
* 储官员称，在去年第四季暂停后，美国经济恢复缓慢增长。他们还指出，就业市场已有所改善，但尚不足够。
以下是分析师评论:
RBC CAPITAL MARKETS的首席经济学家TOM PORCELLI：
“非常乏味的声明。调整非常小。没有意外。”
成长方面，他们调低了GDP成长预估区间的高端，因考虑到自动减支造成的拖累。
在失业率预期方面，美联储根据近期的数据小幅调降了失业率预期。
“贝南克将继续表示，经济面临的下档风险足以促使美联储保持宽松货币政策。”
今日的声明对市场的影响中性。
EATON VANCE MANAGEMENT的全球固定收益部分联席董事ERIC STEIN：
“美联储对通胀的立场仍十分温和，且我预计他们不会很快撤走宽松政策。”
“美联储的声明基本没有改变。有关就业市场的措辞基调较上次声明略微乐观。对今年的成长预期有所降低，这与美联储所说的财政政策的局限性有所增加相一致。”
“资产市场对声明的反应非常有限。10年期公债收益率上扬约1个基点。”
PIONEER INVESTMENTS的汇市策略部主管PARESH UPADHYAYA：
“美联储的声明显示出经济增长正在加速的迹象，紧接着他们又说财政政策的局限性加大，因此，对成长的预期更趋谨慎。当我看到美联储发布的预期时，最突出的一点是他们调降了今明两年的失业率预期，小幅调降了成长预期，并下调了通胀预期。但失业率预期仍未达到6.5%的门槛。因此，看起来尚不具备促使美联储提前开始政策收紧周期的动力。
市场反应：
股市：美国股市守住稍早涨幅
债市：美国公债价格削减稍早跌幅
汇市：美元在声明发布之初走软，之后反弹，兑日圆触及日高
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。