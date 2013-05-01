《即时观点》美联储继续执行刺激计划，但忧虑财政政策对成长造成的拖累

路透纽约5月1日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三坚持每月购买850亿美元债券的计划，以压低借贷成本，促进经济成长。美联储称，因担忧近期政府实施的预算紧缩计划构成的成长风险。

美联储此次的政策决定与3月基本一致，美联储在声明中称，经济缓慢扩张，就业市场状况持续改善。

但美联储重申，失业率仍然过高，令决策者感到不安，进一步增强了他们继续购买资产直至就业市场前景大幅改善的愿望。

“财政政策限制经济成长，”美联储政策声明指出，“公开市场委员会随时准备增加或削减购债规模以使政策宽松度保持在适当的水平。”

以下是分析师评论:

WORLDWIDEMARKETS的首席市场策略师JOSEPH TREVISANI：

“美联储认为经济继续缓慢扩张，意味着到目前为止，他们对量化宽松政策的成效感到满意。这将支撑美元，但可能对股市不利。”

NEWEDGE USA LLC市场策略部门董事ROBBERT VAN BATENBURG：

“市场关注的是美联储购买资产，以及是否可能减少购买。声明中没有提及，对市场而言，声明颇为中性。

周四，部分投资人相信欧洲央行总裁德拉吉对通胀态度会强硬，欧元区有撤走撙节措施的压力。市场一致认为将降息。我怀疑这是否足够。他们可能希望打开降低抵押品质素的窗口，以帮助二线国家银行再度获得信贷。”

瑞穗证券首席分析师STEVEN RICCHIUTO：

声明基调一如预期，略微更加均衡。美联储承认通胀低于目标。声明不会有任何实质影响。

BNY MELLON高级汇市策略师MICHAEL WOOLFOLK：

美联储没有改变每月购买资产进度，所以我们认为声明今日不会对市场有实施影响。我们认为可能要到2014年才会减少购债。

市场反应：

美国股市小幅缩减跌幅

美国公债收益率小幅上升

美国短期利率期货守住稍早涨幅

美元兑日圆由跌转升，欧元兑美元短暂下跌