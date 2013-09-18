《即时观点》美联储保持现有刺激规模不变，担心部分领域成长仍然疲弱

路透纽约9月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购买公债，令金融市场倍感意外，市场原本预期美联储将会宣布缩减经济刺激规模。

受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力，美联储决定保持现有刺激规模不变，但多数投资者已在股市和债市中消化了美联储将开始缩减刺激规模的预期。

要点： * 继续执行每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的计划

* 受财政紧缩政策和抵押贷款利率攀升的影响，经济仍面临压力

* 多数委员预计，联储将在2015年首次升息

以下是分析师评论:

ROCKWELL SECURITIES的首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

“所有人都有些震惊。我认为联储应小幅缩减购债，以便人们为大规模撤走刺激举措作准备。现在市场大幅波动，黄金、硬资产和商品均攀升。美联储传达的信息是经济仍然疲弱，这令人费解。如果美联储小幅缩减刺激规模，让投资者为大规模撤走刺激计划作准备，这会更让我欣慰。看似抵押贷款利率攀升影响到房屋销售，这动摇了美联储的决心。看似这是影响美联储决定的重要因素。”

CHAPDELAINE FOREIGN EXCHANGE的董事总经理DOUGLAS BORTHWICK：

“经济正在企稳，但并未增长。美联储一直表示，将根据数据来调整政策，数据将决定美联储开始缩减刺激规模的时机。但过去一个月出炉的数据并不亮丽。”

我们尚未看到美国经济出现自持性增长，一旦经济实现可持续增长，美联储将甩开拐杖。拐杖无法治愈断腿，但可以帮助你行走，现在量化宽松政策仍然是经济的拐杖。这项政策对股市、美元空头和新兴市场有利。

LANDCOLT CAPITAL的管理合伙人TODD SCHOENBERGER：

“考虑到目前的宏观经济环境，这并不令人意外。目前的经济状况并未给美联储缩减刺激规模提供依据。看似美联储将等到12月再采取行动。”

市场反应：

股市：美股由跌转升，标普500指数升穿1,709.67点，创下历史高位

债市：美元兑欧元跌至七个月低点，兑日圆大跌1%