即时观点：美联储保持刺激规模不变，称金融市场状况较9月宽松

路透10月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持在放缓的经济。

要点：

＊ 美联储决定与市场的广泛预期一致。联储官员承认，成长前景转弱，部分归因于华盛顿财政僵局导致很多政府机构本月稍早停运16天。

＊ 美联储在今年稍早暗示可能很快开始缩减刺激规模后，借贷成本攀升，这也拖累成长。

＊ 联邦公开市场委员会(FOMC)表示，“已公布的数据显示，家庭支出和企业固定投资增加，但楼市复苏近几个月有所放缓。财政政策正在制约经济成长。”

以下是分析师评论:

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE的首席市场分析师OMER ESINER：

“总的来说，美联储声明的通胀立场不及预期温和。最吸引我注意的是，美联储放弃了之前声明中提及的金融状况紧蹙的措辞。我认为这与上个月的声明没有巨大的差异，但鉴于过去数周的市场头寸情况，这为美元提供了升值的空间。我预计美元不会大涨，但这的确会导致过去几周累积的空头头寸有所减少。”

D.A. DAVIDSON & CO.首席市场策略师FRED DICKSON：

“看上去无论是基调、政策抑或是对美联储可能考虑的暗示都没有改变。所以我认为美联储的声明一如预期，没有改变。

显而易见，美联储继续指出经济数据疲弱，因此需要继续政策。(股市)市场没有对此有太大的反应，这也是我预料到的。

我认为市场在会议前三天已对美联储会不暗示缩减购债做出了反应，今日消化消息时没有什么后续的反应。“

4CAST LTD高级分析师SEAN INCREMONA：

“美联储声明毫无意外，对经济的评估略有下调，特别是对楼市，美联储称楼市复苏有所放缓。这个风险上次会议就有提出，这可能是因利率上升所致。其他方面，看上去他们的政策立场没有重大转变，他们在等政府关门对经济冲击的更多信息以及政府关门之前的经济发展，9月数据实在是乏善可陈。”

市场反应：

会议记录公布后，

* 欧元兑美元扩大跌幅，触及日低

* 美股交投震荡，一度跌至日内低位

* 美国短期利率期货几无变动

* 30年期和10年期公债缩减升幅，转至平盘下方。(完)