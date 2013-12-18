《即时观点》美联储将每月购债规模缩减100亿美元；股市弹升

DECISION ECONOMICS高级顾问CARY LEAHEY：

“试探性地赞成调降失业率门槛，再加上于今日、而非明年初缩减购债，显示美联储内鹰派开始占上风。联邦公开市场委员会明年组成份子的立场相对强硬，预计会任命费舍尔(Stanley Fischer)为副主席，此人对精确的前瞻性指引和量化宽松政策有很大疑虑，到头来可能在明年更加支持强硬做法。”

U.S. BANK WEALTH MANAGEMENT高级固定收益策略师DANIEL HECKMAN：

“会前许多投资人预料到会有动静，已经作空，尽管没有十足把握说出来。最终，这会令收益率曲线再陡一些，特别是如果有更强劲的经济数据出炉。从缩减的规模有限来看，声明对债市是有利的，所以出现了一些空头回补。”

WESTPAC高级汇市策略师RICHARD FRANULOVICH：

“美联储前瞻性指引抵消了缩减购债的影响。美联储同时表示在失业率远低于6.5%后才会升息。这对美元影响很大。”

市场反应：

股市：美国股市扩大涨幅

债市：美国公债价格走势反复，先抑后扬，之后在美联储主席贝南克讲话后再度转跌

汇市：欧元兑美元跌至一周低点后反弹，在美联储主席发表谈话之际扩大上涨，触及日高

美国短期利率期货交易商预期美联储将在2015年7月首度升息。(完)