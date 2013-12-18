重温稿 -《即时观点》美联储将每月购债规模缩减100亿美元；股市弹升

路透纽约12月18日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布将每月购债规模缩减100亿美元至750亿美元，称如果经济数据持续改善，将以“审慎的步伐”继续削减资产购买规模。

美联储声明发布后，股市先跌后扬，暗示投资者认为美联储的行动证实经济基本面改善。

要点：

* 暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响

* 将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同

* 美联储的购债计划令其总共持有约4万亿(照)美元债券，其缩减购债的路径暗藏诸多风险，包括可能令利率高于目标，以及令投资人失去信心

以下是分析师评论：

纽约梅隆银行的高级汇市策略师MICHAEL WOOLFOLK：

“对我和整个市场来说是个意外。汇市出现一定程度的可以理解的波动。公债收益率攀升，但看似10年期公债收益率今天触及3%的可能性较低。很明显，美联储主席贝南克希望在离任前让机器运转起来，打破阻碍机器运转起来的任何阻力。”

“此举对美元肯定有利，不过我们有些担忧股市会有怎样的反应。因美联储9月和12月的意外行动，的确令其政策透明度的效力受到质疑。”

DECISION ECONOMICS高级顾问CARY LEAHEY：

“试探性地赞成调降失业率门槛，再加上于今日、而非明年初缩减购债，显示美联储内鹰派开始占上风。联邦公开市场委员会明年组成份子的立场相对强硬，预计会任命费舍尔(Stanley Fischer)为副主席，此人对精确的前瞻性指引和量化宽松政策有很大疑虑，到头来可能在明年更加支持强硬做法。”

U.S. BANK WEALTH MANAGEMENT高级固定收益策略师DANIEL HECKMAN：

“会前许多投资人预料到会有动静，已经作空，尽管没有十足把握说出来。最终，这会令收益率曲线再陡一些，特别是如果有更强劲的经济数据出炉。从缩减的规模有限来看，声明对债市是有利的，所以出现了一些空头回补。”

WESTPAC高级汇市策略师RICHARD FRANULOVICH：

“美联储前瞻性指引抵消了缩减购债的影响。美联储同时表示在失业率远低于6.5%后才会升息。这对美元影响很大。”

市场反应：

股市：美国股市扩大涨幅

债市：美国公债价格走势反复，先抑后扬，之后在美联储主席贝南克讲话后再度转跌

汇市：欧元兑美元跌至一周低点后反弹，在美联储主席发表谈话之际扩大上涨，触及日高

美国短期利率期货交易商预期美联储将在2015年7月首度升息。(完)