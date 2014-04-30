即时观点：美联储继续缩减购债规模，认为经济成长开始加速

路透纽约4月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三未受首季低迷成长数据的影响，宣布再度将月度购债规模缩减100亿美元，彰显其对美国经济前景的信心。

要点： * 缩减每月购买规模100亿美元至450亿美元

* 此次货币政策决定获委员一致通过

* 前瞻性指引同上次声明一样

以下是分析师评论:

ROCKWELL SECURITIES的首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

“我认为此次声明同预期的简直一模一样，毫无意外。美联储已经表示，因天气因素，预计经济出现一些疲弱状况，但联储也看到经济成长开始加快和消费者支出增加。美联储按兵不动，市场人士的预期没有任何改变。”

SCOTIA CAPITAL汇市策略师CAMILLA SUTTON：

“此次声明同3月相比变动很小，这意味着我们预计美联储将继续以每月100亿美元的步幅缩减购债，并在明年第二季开始升息。”

WELLS FARGO FUNDS MANAGEMENT首席投资组合策略师BRIAN JACOBSEN：

“美联储此次的政策调整和声明措辞的变动都非常小，这是非常有利的迹象。无论是缩减购债的步幅，还是何时升息的问题上，美联储都在努力增加其可预见性，但同时也使政策声明变得枯燥乏味。从投资的角度来看，来自美联储的声明越乏味越好。"

市场反应：

股市：美国股市触及日高

债市：美国公债价格削减升幅

汇市：欧元和日圆兑美元保持涨势