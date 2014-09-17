即时观点：美联储保持利率指引不变，但预计升息步伐将快于预期

路透9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，并重申担忧就业市场中的闲置劳动力，有关联储将调整政策声明措辞的臆测不攻自破。

很多分析师和交易商之前曾预计，联储将调整自3月以来发布的利率指引，因经济数据普遍改善。

要点：

* 美联储重申，将在结束购债计划后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束；

* 美联储重申，美国就业市场仍存在“大量”闲置劳动力，进一步表明无需急于上调指标借贷成本；

* 达拉斯联储总裁费希尔和费城联储总裁普洛瑟对周三的决定持反对意见；

* 美联储暗示升息的步伐将较6月的预期更快。决策者的预期中值为，明年年底利率为1.375%，6月的预估为1.125%；2016年底为2.875%，之前的预估为2.50%；2017年为3.75%。

以下是分析师评论:

PIERPONT SECURITIES的首席分析师STEPHEN STANLEY：

“最引人注目的是决策者的利率预期。他们想要提醒市场，已经消化的对利率的预期过低。上调6月时的预估传递出非常明确的信息，即利率将向更正常的水平攀升，到2017年底肯定会恢复到更为正常的水平。他们对市场已经消化的首次升息时间预估非常满意。他们不想过多地调整此次声明的措辞。说到退出计划，基本与我们在上次会议记录中所看到的一致。这是一个更为温和的路径，可能在2017年前，联储都不会让资产负债表规模缩小。”

WELLS CAPITAL MANAGEMENT的高级资产组合经理MARGARET PATEL：

“(美联储的声明)显示，联储对市场反映相当敏感－他们在削减购债规模和保留相当长一段时间的措辞之间寻找平衡。这就是说，我们不要指望利率会大幅攀升，至少在未来12个月内。他们希望通过讲话来影响市场人士，试图引导市场出现他们所希望看到的状态。”

PHOENIX FINANCIAL SERVICES的首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

“依我看，声明没有重大变化，市场应该对此感到满意。目前来看，资产是根据利率将在未来某个时点上升的预期来配置的，因此，不应该有太大的影响。所有人都在等待这样的消息。现在，我们可以回去工作了。

“相当长一段时间”的措辞是关键。之前普洛瑟反对这一措辞，现在费希尔也表示反对。这很有意思。但除此之外，没有改变。我认为，叶伦并不希望联储对通胀的立场变得更加强硬，因就业市场状况有些软化。”

市场反映：

股市：美国股市触及日高

债市：美国30年期公债价格一度转跌，中短期公债价格由升转跌，收益率升至日高

汇市：美元兑欧元走强，兑日圆跳升至2008年9月来最高

油市：布兰特原油期货和美国原油期货扩大跌幅