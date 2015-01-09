《即时观点》美国12月就业增长超预期，但平均时薪下滑令报告失色不少

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透1月9日 - 美国12月就业增长迅速，经济基本面进一步增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息的大门又打开了一点。
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关键点：
* 美国12月非农就业岗位增加25.2万个(预估为增加24.0万个)，11月数据上修至猛增35.3万。失业率下降0.2个百分点，至六年半最低的5.6%，不过部分是因有失业人口不再寻找工作。
* 12月非农就业岗位增幅连续第11月超过20万，为1994年来最长。10月就业增幅也被上修，前两个月非农就业岗位增幅较之前公布的数据再多5万。
* 路透访查的分析师预计12月非农就业岗位增幅24万，失业率下降0.1个百分点，至5.7%。
* 但平均时薪降低0.05美元，令就业报告失色不少，11月为增加0.06美元。
以下为分析师评论摘要：
法国巴黎银行汇市策略师VASSILI SEREBRIAKOV：
我认为数据对美元总的来说算是有利的，但预计今日不会大涨，因平均时薪数据较弱。而且，市场已经对美元大举布仓，我认为投资人在周末前不会因应该报告对美元采取更激进的行动。
FTN FINANCIAL 利率策略师JIM VOGEL：
迄今最大的反应是收益率曲线更加陡峭。投资人对平均时薪下滑非常纠结。目前普遍的想法是油价大跌有助消费者支出，但另一方面，如果雇主因油价大跌不加薪，今年我们的预期会大打折扣。
EDWARD JONES投资策略师KATE WARNE：
数据不错，明显略胜预期，前两个月数据也被上修了，这继续表明就业市场在改善。
但有些意外的是薪资未见增长，11月强劲的薪资增幅被下修了。我们再次看到的局面是招聘增加，但美联储希望看到的薪资增长没有出现。这会令美联储暂时按兵不动，通胀很低，油价很低，就业市场在改善，但还不是美联储希望的全面改善。
市场反应：
* 德债期货延续跌势，触及日低156.10，随后反弹
* 泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数收窄跌幅
* 美国股指期货由跌转升(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。