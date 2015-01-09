《即时观点》美国12月就业增长超预期，但平均时薪下滑令报告失色不少

路透1月9日 - 美国12月就业增长迅速，经济基本面进一步增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年升息的大门又打开了一点。

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关键点：

* 美国12月非农就业岗位增加25.2万个(预估为增加24.0万个)，11月数据上修至猛增35.3万。失业率下降0.2个百分点，至六年半最低的5.6%，不过部分是因有失业人口不再寻找工作。

* 12月非农就业岗位增幅连续第11月超过20万，为1994年来最长。10月就业增幅也被上修，前两个月非农就业岗位增幅较之前公布的数据再多5万。

* 路透访查的分析师预计12月非农就业岗位增幅24万，失业率下降0.1个百分点，至5.7%。

* 但平均时薪降低0.05美元，令就业报告失色不少，11月为增加0.06美元。

以下为分析师评论摘要：

法国巴黎银行汇市策略师VASSILI SEREBRIAKOV：

我认为数据对美元总的来说算是有利的，但预计今日不会大涨，因平均时薪数据较弱。而且，市场已经对美元大举布仓，我认为投资人在周末前不会因应该报告对美元采取更激进的行动。

FTN FINANCIAL 利率策略师JIM VOGEL：

迄今最大的反应是收益率曲线更加陡峭。投资人对平均时薪下滑非常纠结。目前普遍的想法是油价大跌有助消费者支出，但另一方面，如果雇主因油价大跌不加薪，今年我们的预期会大打折扣。

EDWARD JONES投资策略师KATE WARNE：

数据不错，明显略胜预期，前两个月数据也被上修了，这继续表明就业市场在改善。

但有些意外的是薪资未见增长，11月强劲的薪资增幅被下修了。我们再次看到的局面是招聘增加，但美联储希望看到的薪资增长没有出现。这会令美联储暂时按兵不动，通胀很低，油价很低，就业市场在改善，但还不是美联储希望的全面改善。

市场反应：

* 德债期货延续跌势，触及日低156.10，随后反弹

* 泛欧绩优股指标FTSEUROFIRST 300指数收窄跌幅