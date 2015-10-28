即时观点：美联储维持利率不变，特别提及会评估在12月会议升息是否合适

路透10月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化全球经济不利因素的影响，保留了在12月下一次会议上收紧货币政策的可能性。

要点：

* 美联储称仍在关注海外经济和金融市场发展，但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。

* 这显示，相比上月声明，美联储的基调正在软化。并且，美联储在此次声明中明确提及会评估“在下次会议上升息是否合适”，而不是上次声明中的“评估维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久”。

* 美联储政策制定委员会还指出，美国就业增长已经放缓、失业率保持稳定，并在声明中重申“就业市场资源利用不足的情况已经减弱”。

* “委员会继续认为经济和就业市场前景的风险接近平衡，”联储在声明中表示，并称美国经济继续温和扩张。

以下是分析师评论：

ITG研究、销售和交易部主管MICHAEL MARRALE：

“很显然，股市的最初反应是下跌，这是正常的反应。不过，我倾向于认为美联储对经济的信心增强，对全球经济的忧虑减弱，且愿意通过升息来表明其对美国长期经济体质的看法。”

“经济需要美联储通过升息的方式认可。人们经过深思熟虑后，会明白什么才是最重要的，那就是经济体质。尽管未来将进行一连串25个基点的升息，但市场能应对，在可预见的未来股市仍是投资选择之一。”

MERK HARD CURRENCY FUND的总裁兼资产组合经理AXEL MERK：

“此次声明完全在我的预料中。9月他们因考虑到市况而没有升息，但目前市况已经改变，他们仍未行动...并未意识到届时(12月)市场将会再度大幅震荡。他们一直试图升息，让我们静观市场的反应吧。”

“最终，他们不能升息的理由并非中国或其他因素，而是美联储将要升息给市场造成的不安。他们一直在白忙活。这就是为什么每当他们向一个方向迈出了一步后，又不得不向后倒退一步。他们会在(12月)再度尝试升息，这次能否成功我们将拭目以待。”

HERITAGE CAPITAL总裁兼投资长PAUL SCHATZ：

“声明一如预期。我们原本就知道他们不会升息，但他们必须先从上次聚焦中国和亚洲的鸽派声明中走出来，为12月升息铺路。今日的声明要比六周前的更为强硬。”

市场反应：

股市：美股走势反复，先是由升转跌，之后由低点反弹转升

债市：美国中短债大跌，美国三年期公债收益率升至1%以上，触及一个月高位，七年期公债收益率追平两周半最高水准。

汇市：美元应声大涨，欧元兑美元跌穿1.10美元至约8月中来最低，美元兑日圆一度升穿121日圆，美元兑瑞郎升至两个半月高位。