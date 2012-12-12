《即时观点》美联储将从明年1月起每月购买450亿美元公债

路透12月12日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三保持利率不变,并表示将从明年1月起每月购买450亿美元公债,并继续执行现有的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.美联储称还为未来政策指引设定了数字门槛.

要点:

* 美联储在两日政策会议结束后发布的声明中称将从明年1月起每月购买450亿美元的公债.

* 美联储称继续执行现有的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划.

* 美联储表示,只要失业率保持在6.5%之上,未来一到两年的通胀预期不超过2.5%,且较长期通胀预期仍然受控,将保持利率在接近零的水平.

* 美联储称失业率仍然高企,通胀仍然低于2%的目标

以下为分析师评论摘要:

WORLDWIDE MARKETS的首席市场策略师JOSEPH TREVISANI:

"美联储认为经济状况恶化的程度足以促使其推出新一轮刺激举措.考虑到过去四年资产购买举措在刺激经济成长方面取得的成效不大,美联储发现自己陷入了一个没法脱身的政策盒子中,既不能使经济状况改善,但又担心如果缩减刺激政策规模,经济状况可能迅速恶化.今日的决定对美元的影响可能非常小,因为这是现有政策的延续,且已经被消化."

ALAN B. LANCZ & ASSOCIATES INC.的总裁ALAN LANCZ:

"我认为,最有意思的一点是美联储指出他们将保持利率在低位,并继续刺激经济,直至就业水平高于设定的目标.他们认为经济成长不振,他们正在尽一切努力推动经济发展.他们做出如此长期的承诺使我有些意外."

FUTUREPATH TRADING LLC的期货分析师和经纪FRANK LESH:

"声明内容变化不大,没有很多意外.很多内容在预料之中.接下来是等待有人说一些实质性的内容....真的如我们预期的那样,每月购买450亿美元公债."(完)