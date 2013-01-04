重发-《即时观点》 美国12月非农就业岗位增加15.5万个,增速略有放缓

路透纽约1月4日 - 美国企业雇佣员工的步伐在12月略有放缓,显示该国经济成长脚步迟滞,未能进一步压低国内居高不下的失业率.

美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,且略低于11月水平.

失业率持稳于7.8%

新增就业岗位来自整体经济各个领域,制造业、建筑业及医疗保健领域均有覆盖.

以下是分析师评论:

道明证券利率策略师RICHARD GILHOOLY:

12月民间部门就业岗位增加16.8万个是相当坚挺的表现,总体看,近期的数据或受到财政悬崖问题的压抑,这种改善态势应也会在未来几个月见到.

家庭调查结果较弱,就业人口仅增长2.8万,19.2万人进入劳动力队伍,使得失业率被推高0.1%.数据公布后,人们还想到QE撤出的条件是失业率至少跌至6.5%,因而债券价格起初上涨,但随后仍跌了下来,因就业报告总体坚挺,且未来还可能更好.

R.J. O’BRIEN & ASSOCIATES董事总经理JOHN BRADY:

"不要忘记非农就业数据强劲可能部份原因是风暴桑迪后的重建工作,所以数据好坏不一."

NAVIGATE ADVISORS LLC董事总经理TOM DI GALOMA: