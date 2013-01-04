重发-《即时观点》 美国12月非农就业岗位增加15.5万个,增速略有放缓

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透纽约1月4日 - 美国企业雇佣员工的步伐在12月略有放缓,显示该国经济成长脚步迟滞,未能进一步压低国内居高不下的失业率.
美国劳工部周五公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,与分析师预期大致相符,且略低于11月水平.
失业率持稳于7.8%
新增就业岗位来自整体经济各个领域,制造业、建筑业及医疗保健领域均有覆盖.
以下是分析师评论:
道明证券利率策略师RICHARD GILHOOLY:
12月民间部门就业岗位增加16.8万个是相当坚挺的表现,总体看,近期的数据或受到财政悬崖问题的压抑,这种改善态势应也会在未来几个月见到.
家庭调查结果较弱,就业人口仅增长2.8万,19.2万人进入劳动力队伍,使得失业率被推高0.1%.数据公布后,人们还想到QE撤出的条件是失业率至少跌至6.5%,因而债券价格起初上涨,但随后仍跌了下来,因就业报告总体坚挺,且未来还可能更好.
R.J. O’BRIEN & ASSOCIATES董事总经理JOHN BRADY:
"不要忘记非农就业数据强劲可能部份原因是风暴桑迪后的重建工作,所以数据好坏不一."
NAVIGATE ADVISORS LLC董事总经理TOM DI GALOMA:
"就业报告显示经济面没有实质改善.美国经济只是得过且过而已."(完) (编译 利棣儿/丁琦/郑茵; 审校 李军)
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透上海4月6日 - 中国股市沪综指周三收升1.48%。沪深证交所融资融券余额当日增加 52.9亿元人民币；两市两融余额为9,275.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31 3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.3 3,222.51 3/30 5,436.5 3,863.1 9,299.6 -15.