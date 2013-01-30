《即时观点》美联储称经济成长停滞,但可能只是暂时现象

路透1月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三保持利率不变,并维持每月850亿美元购债刺激计划,美联储表示近几个月经济成长暂停,大部分是因天气等暂时性因素.

美联储表示就业继续扩张,但失业率仍居高不下.美联储表示,如果就业市场没有大幅改善,将继续购买资产.

要点:

* 美联储重申将以每月450亿美元的初步进度购买较长期美国公债,以每月400亿美元的进度购买机构MBS

* 美联储表示,只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长期通胀预期良好受控,美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间

* 美联储表示预计在资产购买计划结束和经济增强之后,高度宽松的政策将在一段时间内仍为适切

以下为分析师评论摘要:

RBC CAPITAL MARKETS的首席美国市场分析师TOM PORCELLI:

"有趣的是美联储焦点放在GDP报告,直指经济活动放缓是因为暂时性因素.这就总结了GDP报告.我对美联储只聚焦在一份报告感到有点疑惑.我认为,这次美联储报告是对通胀略为温和."

ING INVESTMENT MANAGEMENT全球利率与固定收益资深分析师TANWEER AKRAM:

"声明基本上和预期一致.对经济的评估中包括了天气因素所导致的干扰.除此之外,经济被认为是以温和步伐成长,而失业率依然高企.美联储维持每月850亿每月的资产购买政策不变.堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治是唯一表示反对的委员.

美联储保持了对通胀温和的立场,尽管经济展现出一部分好转迹象,特别是楼市.由于国防开支下降和库存,第四季国内生产总值(GDP)基本上较为疲弱,但预计只是暂时现象.美联储指出,全球金融市场的紧张状态有所缓和,这是正确的.欧洲二线国家公债收益率已经下降.

我认为年内每月850亿每月的资产购买计划将会持续.美联储这次很明显地表示,至少今年将会执行该方案,因为尚不清楚经济活动和就业成长是否能强劲到让失业率在今年某个时点降到6.5%."

纽约梅隆银行资深外汇分析师MICHAEL WOOLFOLK:

"美联储的声明大体上和预期相符.10年期公债收益率短暂上涨到2.03(%),但又很快回落.与此同时,欧元触及1.3587美元的盘高.所以说,市场人气并没有发生太大的改变.毫无疑问,在今天上午的美国经济数字(特别是GDP数据)公布后,我们可以预见美联储将会继续执行超宽货币政策,这对美元不利."

市场反应:

* 较长期公债小幅缩减跌幅

* 美国股市几无变动

* 欧元兑美元短暂上涨,触及1.3587美元的日内高位

* 美国短期利率期货缩减跌幅