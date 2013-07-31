即时观点：美联储未暗示将在短期内开始撤走刺激举措

路透纽约7月31日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。

联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

以下是分析师评论：

MERIDIAN EQUITY PARTNERS的董事总经理JOSEPH GRECO：

“堪萨斯城联储总裁乔治是唯一持反对意见的委员，资产购买计划没有任何改变，对我而言，这可能表示受美联储继续支撑经济的提振，市场将攀升，但也保留了美联储从9月开始缩减购债规模的可能性。”

“很明显，欧元受此推动上扬，美元走低，金价到目前为止持平。我认为，所有其他方面的典型的跳膝反应都与预期一致。”

ROCKWELL SECURITIES的首席市场分析师WAYNE KAUFMAN：

“这与市场希望看到的基本一致。美联储将保持目前的购债进度直至看到就业市场改善，且联储将在结束资产购买计划后仍将保持政策的宽松度。”

“美联储称，即便开始缩减购债规模，也不希望看到利率飙升。这与人们的预期基本一致，在过去六周，联储官员口径不一的讲话导致市场摇摆不定后，美联储不希望说任何可能导致市场震荡的话。”

SOLARIS GROUP投资长TIM GHRISKEY:

“声明根本没有什么改变。他们继续称即便最终结束购债，政策还将保持宽松。鉴于美联储到这个时候都还没说什么，如果他们在9月会议上说了什么，我会感到意外。

从市场反应来看，这种市场走势通常是因投资人刚消化声明，但对我而言，声明根本没有改变。”

VINING SPARKS首席经济策略师CRAIG DISMUKE:

“这是本质上认识到了去通胀的风险。通胀远低于美联储的目标，可能对经济有害。这会改变何时以及多快美联储会缩减购债。但这不会改变大局。他们试图通过讲话来压低收益率。这对债市和股市有支撑作用。”

市场反应：

股市：一度扩大涨幅，但之后回落，道指由升转跌。

债市：美国公债价格缩减跌幅。

汇市：美元兑欧元扩大跌幅，兑日圆抹去升幅

美国短期利率期货转至平盘上方。(完)