即时观点：美联储结束月度购债计划，并暗示对经济复苏有信心

路透10月29日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束月度购债计划，并暗示尽管全球很多国家的经济出现放缓迹象，但对美国经济将沿着既定轨道复苏有信心。

要点：

* 美联储保留了近期声明中有关利率的基本措辞，称在本月结束购债后，利率将在“相当长一段时间内”保持在低位。

* 联储表示，升息的时间和速度将取决于经济数据，新的措辞显然赢得了费城联储总裁普洛瑟和达拉斯联储总裁费希尔的支持，他们两位在之前的会议中对联储的决定持反对意见。

* 投票结果为9：1，明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔有异议。

以下是分析师评论：

LIBERTYVIEW CAPITAL MANAGEMENT总裁RICK MECKLER：

“投资者有些无所适从，他们无法判断结束购债计划是意味着经济真的改善了？在这种情况下股市可能继续攀升。还是只是不会再有新的流动性注入市场了？在这种情况下资产价格回落的可能性更大。这是过去几个月投资者一直在思考的问题，现在问题就摆在他们面前。”

“市场最初的反应是此间市场更多的是受到低利率而非企业获利增长支撑。这只是最初的反应。但无论投资者是否会改变想法，哪怕就在今日晚些时候，人们的第一反应是没有了联储提供的流动性，股价将走低。”

花旗集团美国G10外汇策略部主管RICHARD COCHINOS：

“目前美元走强与市场所处的水平有关。因美联储的声明基调更加乐观，立场更加强硬，没有谈到美国经济总体面临的风险加大。声明似乎暗示联储之前有关政策调整时间的预期不会出现重大延迟。”

“市场目前消化的是联储将在明年10月首次升息。今日联邦公开市场委员会(FOMC)的声明措辞和美联储官员的讲话暗示将在明年6月升息。因此，升息预期的天平从10月向6月倾斜，这最终对美元有利。”

“联储的决定让在很大程度上取决于数据的表现，他们在声明中重申升息时机取决于数据表现。”

“这表明联储的立场不如市场预期的温和。”

WELLS FARGO FUNDS MANAGEMENT的首席投资组合策略师BRIAN JACOBSEN：

“我惊喜地看到声明中有关就业市场存在大量闲置产能的措辞已不复存在。我认为这表明联储认为就业市场状况有所改善。”

“今日的声明基调非常均衡，既对经济面临风险的表示谨慎，但也表达了对经济继续成长的乐观情绪。”

“股市的反应是卖出，因声明的基调较很多交易商的预期略显乐观。而市场已不再那么看重要等相当长时间才升息的措辞的意义。”

“看似市场认为，今日声明的立场比最近几周联储官员的讲话基调更为强硬。”

市场反映：

股市：美股扩大跌幅

债市：10年期公债收益率触及三周新高

汇市：欧元兑美元下跌

利率期货：短期利率期货下跌，显示市场预计2015年9月升息的机率为50%

油市：美国原油和布兰特原油缩减升幅