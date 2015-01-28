即时观点：美联储重申在决定何时升息时将保持“耐心”，预计“中期”通胀上升

路透1月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称尽管全球其他市场出现动荡，但美国经济仍在正轨。

要点：

* 美联储结束今年首次货币政策会议，联储官员未理会本月其他央行采取的紧急提振经济措施，认为美国经济继续扩张。

* 美联储承认通胀在其较长期目标之下进一步下滑，基于市场的通胀指标大跌，这一通胀压力评估较12月更为负面。

以下是分析师评论：

RBC CAPITAL MARKETS首席美国分析师TOM PORCELLI：

“任何能被察觉到的对通胀强硬的改变都被一些对通胀温和的改变所抵消了。他们表示目前将国际情势发展纳入考量，一些市场人士可能认为这是对通胀温和的立场。另一方面，他们认为能源价格下滑对美国经济前景总的来说是有利的，所以我认为他们没有真的对年中是否升息表明态度。这明显显示将取决于市场，没有真的偏向鹰派或鸽派。他们在表明中性立场上做得不错。”

法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师VASSILI SEREBRIAKOV：

“我认为今日的声明没有大意外。联储传递的信息仍没有任何偏向。

我认为今日的声明对美元的影响不大。总体而言，市场上仍是美元多头占主导，我认为今日的声明不可能导致美元多头踏空。”

“今日联储没有提供经济预估，也未举行记者会，且声明措辞也无意外。到目前为止，市场反应不大，反应投资者认为一切尽在预料之中。”

FEDERATED INVESTORS的首席股市策略师PHIL ORLANDO：

“市场之前一直预期美联储在今年6-9月前不会调整联邦基金利率，但由于近期部分数据较为疲弱，市场认为联储在9月升息的可能性更大。但有些人近几日表示，联储在明年升息的可能性更大。”

“从联储的角度来看，经济保持稳定，他们需要看到一些更好的数据，一些良好的数据。周五将公布第四季GDP初估值，过去五个季度经济的表现都很不错，我们需要看到更多良好的GDP数据。我们需要看到更多增幅在20万之上的非农就业数据，看到失业率继续回落。美联储真的希望看到的是通胀攀升。但由于能源价格在过去六到七个月间回落了50%，至少总名义通胀的角度来看，通胀攀升有困难。”

“现实是能源价格重挫可能为联储提供了更多的灵活性，使其得以在较长时间内保持利率在低位。因此，我们密切关注度问题之一是推动能源价格的因素，意识到美联储可能将其作为在更长时间内保持近零利率的理由。”

市场反应：

股市：美股三大指数小幅上扬后回落

债市：美国公债价格大涨，30年期公债价格劲升逾两个大点，收益率创纪录低位2.291%

汇市：美元指数上涨，欧元扩大跌幅，但美元兑日圆小跌