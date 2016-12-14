即时观点：美联储进行了大衰退以来第二次升息，预计明年会加快升息步伐

路透12月14日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

要点：

* 美联储将联邦基金利率目标区间上调至0.50-0.75%；

* 美联储预计2017年升息三次；9月时预计升息两次；

* FOMC目标利率长期水平现预估为约3.0%，9月时预计为2.9%；

* 联储声明称，基于市场的通胀补偿指标已大幅上升，但仍在低位；

* 联储声明称，货币政策立场仍然宽松，支持劳动力市场状况进一步收紧，通胀向2%目标回升；

* 美联储此次货币政策决定获得与会委员的一致通过

以下是分析师评论：

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT投资经理LUKE BARTHOLOMEW称：

“美联储在上次升息一年后，终于进行了本轮升息周期中的第二次升息。”

“更有意思的是，他们对未来利率趋势的指引。事实证明，美联储在去年这个时候作出的预估很不靠谱。但有理由相信，他们今年的指引更加现实。经济复苏更加稳固，市场价格反映了这一点。我们可以预计，利率将在明年和之后会缓慢上升。”