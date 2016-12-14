即时观点：美联储进行了大衰退以来第二次升息，预计明年会加快升息步伐

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透12月14日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
要点：
* 美联储将联邦基金利率目标区间上调至0.50-0.75%；
* 美联储预计2017年升息三次；9月时预计升息两次；
* FOMC目标利率长期水平现预估为约3.0%，9月时预计为2.9%；
* 联储声明称，基于市场的通胀补偿指标已大幅上升，但仍在低位；
* 联储声明称，货币政策立场仍然宽松，支持劳动力市场状况进一步收紧，通胀向2%目标回升；
* 美联储此次货币政策决定获得与会委员的一致通过
以下是分析师评论：
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT投资经理LUKE BARTHOLOMEW称：
“美联储在上次升息一年后，终于进行了本轮升息周期中的第二次升息。”
“更有意思的是，他们对未来利率趋势的指引。事实证明，美联储在去年这个时候作出的预估很不靠谱。但有理由相信，他们今年的指引更加现实。经济复苏更加稳固，市场价格反映了这一点。我们可以预计，利率将在明年和之后会缓慢上升。”
“众所周知，特朗普是一个巨大的未知因素。美联储目前无法判断他的政策将带来的影响。不过，这部分是因为，不仅仅是他们不知道，我们其他人也无从知道影响会是什么。如果实施大规模财政刺激，那么几乎可以肯定将产生通胀压力，美联储必须通过升息来应对。还不清楚刺激规模究竟会有多大，将会带来什么影响。美联储和我们一样都是两眼一抹黑。”
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