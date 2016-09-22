即时观点：美联储保持利率不变，暗示年底前升息

路透9月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示年底前仍可能收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

要点：

* 联储维持隔夜拆借利率目标区间在0.25-0.50%不变；

* 美联储表示，近几个月美国经济活动加速，就业增长“稳健”。

* 联储声明中称，“上调联邦基金利率的理据增强。”

* 联储还表示，联邦公开市场委员会决定暂不升息，直至有更多证据证明经济正在向就业和通胀目标迈进。

* 投票结果是7:3，堪萨斯城联储总裁乔治、克利夫兰联储总裁梅斯特和波士顿联储总裁罗森格伦持反对意见。

以下是分析师评论：

UFX.COM董事总经理DENNIS DE JONG：

“美联储主席叶伦近期非常谨慎，但今日维持利率不变的决定不会搅动市场。距离美国大选不到七周时间，金融数据描绘了一个好坏不一的景象，美联储显然出于安全第一的考虑。自2006年以来的第二次升息看似仍在日程中，因为美联储下次会议在大选前一周召开，距离大选太近，12月看似是行动的最好时机。”

瑞士银行的资产组合经理ALAN RECHTSCHAFFEN：

“我认为，没人对今日的决定感到太意外。之前有一些人预计联储可能会意外采取行动，但联储并没有那么做。现在的联储希望把他们的想法明白告诉市场。有些市场人士不愿相信联储说的话，但本届联储班子几乎在每一次会议上都兑现了他们所宣扬的明确无误地进行政策沟通的做法。”

“联储今日按兵不动，欧洲央行也没有新的政策出炉，我认为，这是暗示市场，联储可能留了一手，那就是升息。另外，今日投反对票的委员站出来，开始谈论升息的理据。不过，联储主席叶伦和副主席费舍尔等核心领导层并没有改口。”

“全球都有一个疑问，日本央行的新政，全球各国的宽松政策将会给美联储造成怎样的影响，这些影响很大程度上会直接影响美元的走势，但归根结底的问题是，‘美国经济在好转吗？’经济的部分领域改善，诸如就业，但即便是就业数据自上次会议以来也有所转弱。因此，我们按兵不动，我认为，在美国11月大选前，联储不会采取任何行动，之后，就要看数据的表现了。”

市场反应：

股市：美国股市上扬，但削减声明公布后涨幅；

公债：美国两年和10年期公债收益率从声明公布前水平回落

美元：美元指数触及日低，因日圆和欧元走强。(完)