综述：美国5月批发库存数据疲弱 料给第二季增长带来拖累

路透华盛顿7月12日 - 美国5月趸售(批发)库存几无增长，因汽车库存录得逾两年半来最大月跌幅，表明库存投资可能给第二季经济增长带来拖累。

商务部周二称，批发库存继4月增长0.7%后5月增长0.1%。经济学家原本预计5月批发库存增长0.2%。

库存是国内生产总值(GDP)变动的关键组成部分。扣除汽车的批发库存5月增长0.4%，这一指标被用于国内生产总值的计算。

包括石油在内的商品价格走高，是5月汽车以外批发库存增长的主要原因，因此，经通胀调整后的库存可能不会给第二季GDP增长带来提振。

数据发布后，亚特兰大联储将第二季经济增长率预估下调0.1个百分点，至年率2.3%。

“报告表明，第一季到第二季期间，库存累积步伐大幅放缓，”摩根大通经济学家Daniel Silver称。

Silver指出，迄今公布的数据显示，第二季经通胀调整后库存变化为200-250亿美元。这暗示库存可能给第二季GDP增长率带来约一个百分点的拖累。

上周的报告显示，5月企业库存下滑。5月零售库存数据将于周五发布。库存投资减少给第一季GDP增长率带来略多于0.2个百分点的拖累，第一季经济增长年率回落至1.1%。

2015年上半年企业累积了纪录的库存，超出了需求。库存从去年第三季开始给GDP增长率带来拖累，因企业试图削减积压商品。

但去年下半年和今年第一季库存仍高企。

“如果我们对第二季库存的预估准确的话，库存调整可能在第三季初结束，从第三季开始，库存将对增长带来更为有利的推动，”Silver称。

5月，汽车库存急降1.9%，为2013年9月以来最大降幅。石油批发库存增长3.2%，农产品库存急升5.9%。

5月批发销售增长0.5%，前月增长0.8%，为连续第三个月增长，批发商需要1.35个月清理库存，4月时为1.36个月。(完)