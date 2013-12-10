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市场报道 | 2013年 12月 10日 星期二 23:11 BJT

标题新闻：ISM预计美国制造业和服务业2014年营收增长4.4%和3.6%，资本投资增长8%和4.6%

ISM：供应管理协会

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