综述：美国8月服务业活动降至六年半最低 进一步削弱本月升息预期

路透纽约9月6日 - 美国8月服务业活动指数触及六年半最低，企业活动和订单骤降，直指经济增长放缓，可能进一步削弱美国联邦储备委员会(FED/美联储)本月升息的前景。

美国供应管理协会(ISM)周二称，非制造业活动指数下跌4.1个百分点，报51.4，为2010年2月以来最低水准。

8月数据较7月下降幅度为2008年金融危机以来最大，ISM称，大部分公司的业务活动有所放缓。

数据在50以上表明服务业扩张，服务业占美国经济活动的逾三分之二。

“这可能令依靠数据做决定的美联储很难在9月升息，”FTN Financial首席经济学家Chris Low称。

上周发布的数据显示，8月就业增长放缓，工厂活动萎缩，这促使许多经济学家预计美联储将在9月20-21日会议上维持利率不变。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，但之后一直未再采取行动，因担心通胀持续低迷。

周二的数据发布后，美元兑一篮子货币下跌，美债价格上涨，美股小幅走低。

经济学家称，虽然ISM调查不会直接用于计算国内生产总值(GDP)，但8月数据疲弱可能表明经济增长正在放缓。

亚特兰大联储预计，第三季经济增长年率为3.5%。今年上半年美国经济增长1.0%。

“这让我们对第三季经济表现感到紧张。经济增长可能仍会强劲，有充分的理由相信这一点，比如矿业相关投资反弹，出口强劲等，”Capital Economics首席美国经济学家Paul Ashworth称。

上月服务业活动大幅放缓，体现在企业活动分项指数急挫7.5个百分点，为2008年11月以来的最大跌幅，当时金融危机冲击全球经济。

另外，就业和新订单分项指数下跌也拖累服务业表现，上月服务业库存萎缩，积压订单和新出口订单也萎缩。

ISM称，上月，包括公用事业、房地产、金融保险、医疗保健和社会援助、信息和专业服务，以及科学和技术服务等在内的11个行业出现增长。

包括交通和仓储、批发贸易、零售贸易、艺术、娱乐休闲等在内的七个行业出现萎缩。

零售商报告，业务环境“较上月略有转弱”，专业和科学技术服务领域的受访者称，仍在从可再生能源市场的下跌趋势中复苏。(完)