综述：美国1月消费者支出成长放缓 但通胀压力增强

路透华盛顿3月1日 - 美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月加息的机率。

消费者支出小幅增长，加上房屋开工、设备支出和建筑数据疲软，显示出去年第四季美国经济成长放缓后，今年的开局仍保持温和。

虽然经济的需求侧疲软，但制造业加速复苏。周三公布的其他数据显示，2月工厂活动触及两年半高点。

“消费者支出今年开局疲弱，表明第一季经济增长面临下档风险，不过这可能不会打消近期关于3月升息的讨论，”多伦多BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示。

美国商务部公布，1月消费者支出较前月增加0.2%，12月为增加0.5%。消费者支出在美国经济活动中占逾三分之二。

特朗普政府承诺大规模减税和增加基础设施建设支出之际，消费者支出可能仍将为经济提供支撑。

特朗普周二夜间对国会发表讲话称，他的经济团队正在制定“历史性的”税收改革方案，将削减公司税率。特朗普承诺为中产阶级提供“大幅”减税，但未给出具体细节。自特朗普11月8日胜选以来，美国消费者信心大幅上升，2月触及15年半高位。

美国1月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.4%，创2013年2月来最大升幅。12月为上升0.2%。

1月PCE物价指数较上年同期上升1.9%，创2012年10月来最大同比升幅，12月为上升1.6%。

1月扣除食品和能源外，所谓的核心PCE物价指数上涨0.3%，为2012年1月以来最大增幅。12月为上涨0.1%。

核心PCE物价指数较上年同期增长1.7%，增幅同于12月。核心PCE是美联储偏爱的通胀指标。

尽管该数据仍低于美联储2%的通胀目标，但如今通胀率处于美联储官员12月时预估今年将达到的区间的上端。

**“具说服力”的升息理由**

在强劲通胀数据出炉前一日，纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，进一步收紧货币政策的理由已变得“更具说服力”。

美债价格下跌，对利率敏感的两年期公债收益率创下2009年8月以来最高。联邦基金期货反映美联储3月14-15日政策会议上升息的可能性约为65%。

美元指数触及七周高位。美股上涨，道琼工业指数.DJI升破21,000点，为史上首见，因投资人专注于特朗普的评论。

美联储预测今年将升息三次。美联储于去年12月升息。

周三发布的另一份报告中，美国供应管理协会(ISM)表示2月制造业指数升至57.7，为2014年8月来最高，1月为56.0。

读数高于50显示制造业扩张。制造业在美国经济中的比重约为12%，行业扩张可能部分源于特朗普胜选后，企业信心大幅增强。

不过企业资本财支出并未强劲增长。本周出炉的数据显示，第四季企业设备支出小幅上升，且1月表现似乎趋弱。

“企业和家庭目前似乎信心十足，但还没有落实到行动上，”摩根大通分析师Michael Feroli说。“而后者才是计算GDP时重要的硬数据，但迄今为止的第一季活动数据仍令人失望。”

通胀攀升正侵蚀消费者支出。1月经通胀调整后的消费支出下滑0.3%，为去年8月以来首见，且创下三年来最大降幅。12月时为上升0.3%，1月的下降暗示消费支出很可能不会为第一季的GDP增长带来很大提振。

1月个人所得较前月增长0.4%，12月为上升0.3%。经通胀调整的家庭可支配收入则下滑0.2%，为2013年10月以来首度下降。

美国个人消费支出图表：tmsnrt.rs/2dUohT0

美国PCE物价指数互动图表：tmsnrt.rs/2eXBY4m

美国建筑支出图表：tmsnrt.rs/2fxIG5z

美国ISM制造业指数图表：tmsnrt.rs/2eNAFs8

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