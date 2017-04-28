综述：第一季美国企业投资可能加速增长 就业市场继续保持强劲

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月27日 - 美国资本财新订单3月增幅小于预期，但付运量连续第二个月增加，表明随着能源领域的复苏，第一季企业投资加速增长。
周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数增幅大于预期，但总体趋势仍与劳动力市场状况收紧相一致。
商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上月增加0.2%，2月增长了0.1%。该数据反映了企业未来的支出计划，倍受市场关注，这一所谓的核心资本财订单现在已经连续六个月增长。
3月，核心资本财付运量增长0.4%，2月跳升1.1%，这一指标被政府用作计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。
“企业投资动能看似在2017年初有所增强，虽然远不到火热的程度，但似乎正在逐步逆转2016年大部分时间下滑的势头，”BMO Capital Markets高级经济学家Robert Kavcic称。
经济学家预计，上月核心资本财订单增长0.5%。美元兑一揽子货币小幅上涨，美股基本持平，美债价格多数走高。
3月核心资本财订单小幅增长，表明第二季企业投资温和增长，也暗示，制造业活动在近期强劲增长后有所放缓。
制造业可能会受到周三特朗普政府公布的减税计划中获益，这一计划包括将企业税从35%下调至15%。制造业在美国经济中的占比约为12%。
当前制造业受到能源行业复苏的支撑。能源服务公司贝克休斯(BHI.N)上周五称，截至4月21日当周，美国活跃钻机数达到688座，为两年来最多。美国钻探商已经连续14周增加钻机数量，5月的页岩油产量有望创逾两年来最大。
耐久财订单增长0.7%，2月时急升2.3%。
预计企业设备支出将在去年第四季1.9%的增长年率基础上加速上升，可能成为周五政府发布的第一季GDP初值中的少数亮点之一。
**第一季GDP疲弱**
商务部周四发布的其它数据显示，3月商品贸易逆差扩阔1.4%，尽管零售库存上月增加0.4%，批发商品库存却下降0.1%。
数据发布后，亚特兰大联储将第一季GDP增长年率预估下调至0.2%，可能是三年来的最慢增速。去年第四季增长年率为2.1%。
由于劳动力市场接近充分就业，预期首季经济增长放缓可能低估了经济体质。劳工部在周四发布的另外一份报告中称，截至4月22日当周，初请失业金人数增加1.4万人，经季节调整后为25.7万人。
这已经是连续第112周低于表明就业市场健康的30万人门槛，为1970年以来的最长跨度，当时劳动力市场规模要小得多。经济学家预计上周初请失业金人数增至24.5万人。
巴克莱的经济学家Rob Martin称，尽管本周初请失业金人数上升，我们仍认为劳动力市场稳固。
初请失业金人数四周移动均值减少500人，至24.225万人，为2月以来最低。市场认为这项指标更好地体现了就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动。
全美不动产协会(NAR)数据显示，3月成屋待完成销售下降0.8%，表明可售房屋供应持续短缺，可能会影响春季剩下时间的楼市销量。3月的成屋销量触及10年高位。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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