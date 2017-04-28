综述：第一季美国企业投资可能加速增长 就业市场继续保持强劲

路透华盛顿4月27日 - 美国资本财新订单3月增幅小于预期，但付运量连续第二个月增加，表明随着能源领域的复苏，第一季企业投资加速增长。

周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数增幅大于预期，但总体趋势仍与劳动力市场状况收紧相一致。

商务部称，扣除飞机的非国防资本财订单上月增加0.2%，2月增长了0.1%。该数据反映了企业未来的支出计划，倍受市场关注，这一所谓的核心资本财订单现在已经连续六个月增长。

3月，核心资本财付运量增长0.4%，2月跳升1.1%，这一指标被政府用作计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。

“企业投资动能看似在2017年初有所增强，虽然远不到火热的程度，但似乎正在逐步逆转2016年大部分时间下滑的势头，”BMO Capital Markets高级经济学家Robert Kavcic称。

经济学家预计，上月核心资本财订单增长0.5%。美元兑一揽子货币小幅上涨，美股基本持平，美债价格多数走高。

3月核心资本财订单小幅增长，表明第二季企业投资温和增长，也暗示，制造业活动在近期强劲增长后有所放缓。

制造业可能会受到周三特朗普政府公布的减税计划中获益，这一计划包括将企业税从35%下调至15%。制造业在美国经济中的占比约为12%。

当前制造业受到能源行业复苏的支撑。能源服务公司贝克休斯(BHI.N)上周五称，截至4月21日当周，美国活跃钻机数达到688座，为两年来最多。美国钻探商已经连续14周增加钻机数量，5月的页岩油产量有望创逾两年来最大。

耐久财订单增长0.7%，2月时急升2.3%。

预计企业设备支出将在去年第四季1.9%的增长年率基础上加速上升，可能成为周五政府发布的第一季GDP初值中的少数亮点之一。

**第一季GDP疲弱**

商务部周四发布的其它数据显示，3月商品贸易逆差扩阔1.4%，尽管零售库存上月增加0.4%，批发商品库存却下降0.1%。

数据发布后，亚特兰大联储将第一季GDP增长年率预估下调至0.2%，可能是三年来的最慢增速。去年第四季增长年率为2.1%。

由于劳动力市场接近充分就业，预期首季经济增长放缓可能低估了经济体质。劳工部在周四发布的另外一份报告中称，截至4月22日当周，初请失业金人数增加1.4万人，经季节调整后为25.7万人。

这已经是连续第112周低于表明就业市场健康的30万人门槛，为1970年以来的最长跨度，当时劳动力市场规模要小得多。经济学家预计上周初请失业金人数增至24.5万人。

巴克莱的经济学家Rob Martin称，尽管本周初请失业金人数上升，我们仍认为劳动力市场稳固。

初请失业金人数四周移动均值减少500人，至24.225万人，为2月以来最低。市场认为这项指标更好地体现了就业市场趋势，因去除了周与周之间的波动。

全美不动产协会(NAR)数据显示，3月成屋待完成销售下降0.8%，表明可售房屋供应持续短缺，可能会影响春季剩下时间的楼市销量。3月的成屋销量触及10年高位。(完)