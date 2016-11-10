美国上周初请失业金人数降幅大于预期 凸显就业强劲

路透华盛顿11月10日 - 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。

劳工部周四公布，在截至11月5日的当周，经季节调整的初请失业金人数减少1.1万，降至25.4万人。前一周的数据未修正。

这是一周初请失业金人数连续第88周低于30万人，劳工部称此为1970年以来持续最长时间。低于30万人，则显示就业市场稳健。

数据公布后，美国股市略微缩减涨幅，而美元兑欧元则温和走高。

路透调查的分析师原预计，上周初请失业金人数降至26万人。

劳工部称，不存在影响上周数据的特殊因素，只有弗吉尼亚州的数据是估算。

初请失业金人数四周均值为25.975万人，增加1,750人。续请失业金人数为204万人，增加1.8万人。

上周五公布的就业报告显示，10月非农就业岗位增加16.1万个。

就业市场强劲，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍料在在12月会议上升息，即便共和党候选人特朗普周二在总统大选中意外胜出。

美国请领失业金数据：tmsnrt.rs/2fgA5nG

美国请领失业金及非农就业，1970年至今：tmsnrt.rs/2ewcApx(完)