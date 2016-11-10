美国上周初请失业金人数降幅大于预期 凸显就业强劲

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月10日 - 美国上周初请失业金人数降幅大于预期，凸显就业市场强劲。
劳工部周四公布，在截至11月5日的当周，经季节调整的初请失业金人数减少1.1万，降至25.4万人。前一周的数据未修正。
这是一周初请失业金人数连续第88周低于30万人，劳工部称此为1970年以来持续最长时间。低于30万人，则显示就业市场稳健。
数据公布后，美国股市略微缩减涨幅，而美元兑欧元则温和走高。
路透调查的分析师原预计，上周初请失业金人数降至26万人。
劳工部称，不存在影响上周数据的特殊因素，只有弗吉尼亚州的数据是估算。
初请失业金人数四周均值为25.975万人，增加1,750人。续请失业金人数为204万人，增加1.8万人。
上周五公布的就业报告显示，10月非农就业岗位增加16.1万个。
就业市场强劲，美国联邦储备委员会(美联储/FED)仍料在在12月会议上升息，即便共和党候选人特朗普周二在总统大选中意外胜出。
美国请领失业金数据：tmsnrt.rs/2fgA5nG
美国请领失业金及非农就业，1970年至今：tmsnrt.rs/2ewcApx(完)
(翻译/审校 张涛/张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。