综述：美国就业岗位增长放缓 但失业率降至八年低位且时薪增长

2016年1月8日，美国农业部在华盛顿举行的招聘会，招聘人员和应聘者在交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿2月5日 - 1月美国就业岗位增幅放缓，且放缓速度超过预期，因今冬气温较常年偏暖给招聘带来的提振减弱，但薪资急增，失业率降至八年低位等迹象表明，就业市场复苏的步伐仍然坚实。

美国劳工部周五报告，1月非农就业岗位增加15.1万，失业率降至2008年2月来最低4.9%。

11、12两月的就业岗位增幅被下修至较之前公布的减少2,000个。接受路透调查的分析师预计，1月就业岗位增加19万，失业率持稳在5%。

平均时薪增加也使就业岗位增长放缓看起来没有那么刺眼。另外，被美元走强和全球需求疲弱压得喘不过气来的制造业上月就业岗位增幅创2013年8月以来最大。

“这提醒市场要谨慎行事，不要过早排除美国联邦储备委员会(FED/美联储)在3月会议上升息的可能性，”安联的首席经济顾问Mohamed el-Erian表示。

数据公布后，美元兑一篮子货币走强，因交易商预计今年会进一步加息。美国公债价格走低，美国股市开盘走低。

金融市况收紧削弱了美联储下月升息的可能性。美联储去年12月进行了近10年来首次升息。

美联储主席叶伦曾表示，经济只需每月增加不到10万个岗位就能跟上就业人口增长的需要。

继去年第四季强劲增长后，就业岗位增长在1月大幅放缓，这主要是因今冬气温为数年来最高，提振了第四季诸如建筑业等天气敏感行业的招聘，而这一提振在1月减弱。另外，11、12两月网上节日商品销售火热，从而给快递行业创造了大量的就业机会，进入新年后该行业的招聘也降温。

在第四季经济成长大幅放缓，股市急跌的背景下，这份备受关注的就业报告各分项指标表现不俗，可能有助于缓解对经济前景的担忧。

**充分就业**

第四季美国经济仅增长0.7%，受累于美元走强，和企业消化积压库存等因素。

尽管就业增长放缓，但薪资水平在12月持稳后大幅反弹。1月平均时薪增加0.12美元，或0.5%，按年增幅为2.5%。

由于失业率处于多数分析师认为反应充分就业水平的区间内，薪资增长预计将在今年加速。

在1月就业报告中，美国政府公布了年度‘基准’修正，并更新了用于平抑数据常规季节性波动的公式，而且还采用了新的人口预估。

美国政府称，经季节性调整后，去年3月的就业岗位较之前的报告少20.6万。人口控制的调整意味着1月的劳动力人口，或就业或失业人口数量与12月无法直接进行比较。

劳动参与率为62.7%，接近40年低位。

劳动参与率偏低可能阻碍就业增长，因劳动力供应减少，除非薪资大幅增加吸引更多人重返就业市场找工作。

1月所有新增的就业岗位均来自民间行业，增加15.8万。服务业增幅最大，创造11.8万个岗位。

矿业流失逾7,000个岗位，在困境中挣扎的制造业意外增加2.9万个岗位。

自2014年9月触及峰值后，矿业就业岗位已累积减少14.6万个。期间流失的岗位中约四分之三为采矿辅助性岗位。

该行业就业岗位减少的趋势可能还将持续下去，因周四的一份报告显示，1月能源行业计划裁员2.0246万。过去18个月油价重挫了约70%，迫使斯伦贝谢(SLB.N)等油田技术服务企业减员。

建筑业就业岗位增加1.8万，在第四季急增后有所降温。快递服务业就业岗位减少1.44万。零售业就业岗位急增5.77万个，12月为减少800。但未来数月零售商的招聘步伐可能放慢，因沃尔玛和梅西百货等企业宣布将关闭数十家店铺。

1月服务业临时性岗位减少2.52万个，政府就业岗位减少7,000个。(完)