综述：美国就业市场强势依旧 制造业冬去春来

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透华盛顿3月31日 - 美国上周初请失业金人数意外增加，但3月裁员人数骤降，表明就业市场增长势头仍未改变。
不过，就业市场改善并未带动薪资强劲增长，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的希望渺茫。联储对全球经济的发展也持谨慎观望的态度。
美国劳工部周四公布，截止3月26日当周，初请失业金人数增加1.1万，经季节性调整后为27.6万。分析师的预估为，初请失业金人数持平在26.5万。
“请领失业金人数目前所处的水平，仍然与非主动离职率处于低位的情况相一致，且今日的数据与3月出炉的其他就业数据一样，均反应出在首季末，就业市场状况未出现重大改变，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。
请领失业金人数已连续55周处于30万之下，持续时间为1973年以来最长。30万是反应就业市场状况健康与否的分水岭。随着就业市场供应不断收紧，请领失业金人数进一步大幅减少的可能性可能十分有限。
上周，初请失业金人数四周均值增加3,500，至26.325万。市场认为，该数据消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场趋势。
另外，全球人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告称，美国雇主3月宣布裁员4.8207万，较2月骤降21.7%。
“裁员数量在今年头两个月急增后已开始减少，”Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger表示。
数据公布后，美国公债价格上涨，美元指数回落，美股走强。
**就业市场仍然强健**
美联储于去年12月升息，为近十年来首次。
美联储主席叶伦周二表示，全球成长放缓，和油价下跌给美国经济前景构成下档风险。 她还指出，决策者宜“谨慎调整政策”。
上周初请失业金人口数据对周五公布的3月非农就业报告没有影响，因上周不在3月调查覆盖的时间范围内。
一项路透调查显示，分析师预计3月非农就业岗位增加20.5万，2月为增加24.2万。失业率将持平在八年低位4.9%。
另外，芝加哥供应管理协会(ISM)的数据显示，3月中西部制造业就业岗位跳升至近一年高位，这也扶助提振就业市场。
芝加哥ISM的数据显示，3月芝加哥采购经理人指数(PMI)增长6点，至53.6，受助于生产、新订单和未完成订单增加。
数据高于50，显示该地区制造业活动扩张。芝加哥PMI强劲增长，是反应制造业最低迷时间可能已经结束的最新指标。
“新订单增加，暗示未来数月成长将继续。制造业可能已经触底，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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