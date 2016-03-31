综述：美国就业市场强势依旧 制造业冬去春来

路透华盛顿3月31日 - 美国上周初请失业金人数意外增加，但3月裁员人数骤降，表明就业市场增长势头仍未改变。

不过，就业市场改善并未带动薪资强劲增长，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内升息的希望渺茫。联储对全球经济的发展也持谨慎观望的态度。

美国劳工部周四公布，截止3月26日当周，初请失业金人数增加1.1万，经季节性调整后为27.6万。分析师的预估为，初请失业金人数持平在26.5万。

“请领失业金人数目前所处的水平，仍然与非主动离职率处于低位的情况相一致，且今日的数据与3月出炉的其他就业数据一样，均反应出在首季末，就业市场状况未出现重大改变，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

请领失业金人数已连续55周处于30万之下，持续时间为1973年以来最长。30万是反应就业市场状况健康与否的分水岭。随着就业市场供应不断收紧，请领失业金人数进一步大幅减少的可能性可能十分有限。

上周，初请失业金人数四周均值增加3,500，至26.325万。市场认为，该数据消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场趋势。

另外，全球人力资源咨询公司Challenger, Gray & Christmas报告称，美国雇主3月宣布裁员4.8207万，较2月骤降21.7%。

“裁员数量在今年头两个月急增后已开始减少，”Challenger, Gray & Christmas的执行长John Challenger表示。

数据公布后，美国公债价格上涨，美元指数回落，美股走强。

**就业市场仍然强健**

美联储于去年12月升息，为近十年来首次。

美联储主席叶伦周二表示，全球成长放缓，和油价下跌给美国经济前景构成下档风险。 她还指出，决策者宜“谨慎调整政策”。

上周初请失业金人口数据对周五公布的3月非农就业报告没有影响，因上周不在3月调查覆盖的时间范围内。

一项路透调查显示，分析师预计3月非农就业岗位增加20.5万，2月为增加24.2万。失业率将持平在八年低位4.9%。

另外，芝加哥供应管理协会(ISM)的数据显示，3月中西部制造业就业岗位跳升至近一年高位，这也扶助提振就业市场。

芝加哥ISM的数据显示，3月芝加哥采购经理人指数(PMI)增长6点，至53.6，受助于生产、新订单和未完成订单增加。

数据高于50，显示该地区制造业活动扩张。芝加哥PMI强劲增长，是反应制造业最低迷时间可能已经结束的最新指标。

“新订单增加，暗示未来数月成长将继续。制造业可能已经触底，”FTN Financial的分析师Jay Morelock表示。(完)